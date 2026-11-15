Gordon: Rodrigo de la Serna se mete en la piel dun criminal vinculado al poder en los años 70

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Rodrigo de la Serna es el encargado de protagonizar Gordon, la nueva ficción de Netflix que se estrena el 18 de noviembre. La serie se presenta como un thriller político y policial que se sumerge en los capítulos más oscuros de la Argentina de los años 70, enfocándose en la transformación de un delincuente común en un personaje vinculado a las estructuras paraestatales de poder.

Aníbal Gordon fue un agente de la inteligencia SIDE entre 1968 y 1984, sospechoso de liderar la escuadra de la muerte de la Triple A entre 1973 y 1976 contra peronistas de izquierda. Su actividad continuó durante la Guerra Sucia bajo las juntas militares entre 1976 y 1983, y estuvo involucrado en los secuestros de empresarios cometidos por la banda de la familia Puccio.

El desafío actoral y la psicología del horror

Para De la Serna, el proyecto resultó irresistible por la combinación de la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, sumado a una historia atrapante. El actor definió a Gordon como el personaje más oscuro que le tocó interpretar en toda su trayectoria. La construcción del rol no se limitó a copiar gestos o rasgos físicos de la figura real, sino que buscó profundizar en la psicología de un hombre capaz de mantener una fachada social normal mientras vivía atravesado por la violencia.

Según explicó el actor, el personaje fue compuesto junto a los directores y guionistas para mostrar una dualidad: una careta hacia afuera y, por otro lado, pulsiones y deseos inconfesables. Esta doble vida es la que permite entender cómo el protagonista ocultaba sus verdaderas motivaciones. Para lograrlo, De la Serna trabajó en interiorizar el horror que encarna Gordon, apoyándose en un proceso de vestuario, maquillaje y caracterización que acompaña las distintas etapas de su evolución.

Este proceso tuvo un costo emocional fuerte. El intérprete reconoció que las escenas de tortura fueron especialmente difíciles, ya que tuvo que acercarse a una lógica de falta de conciencia enorme. Para él, ponerse del lado del victimario fue un ejercicio doloroso y complicado.

La mirada de la dirección y el respeto histórico

Desde la dirección, Pablo Trapero planteó que la serie es un viaje emocional. El recorrido comienza en un universo íntimo y policial para luego acercarse lentamente a una de las etapas más oscuras de la historia argentina. Trapero aclaró que no buscan dar una explicación definitiva sobre el protagonista ni cerrar el debate sobre la época, sino mostrar la transformación de un hombre que escala hacia el poder mientras mantiene sus actividades criminales. El objetivo es mirar una parte de la historia desde un punto de vista poco visitado, sin justificar las acciones del personaje.

Por su parte, Pablo Fendrik destacó que el desafío principal fue manejar la historia con tacto y no faltarle el respeto a las personas involucradas. Su expectativa es que la ficción no dé respuestas cerradas, sino que genere nuevas búsquedas y conversaciones entre quienes la vean.

Una producción monumental y el reto del plano secuencia

La serie se basó en las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, escritas por Marcelo Larraquy. Para recrear ese universo, la producción desplegó un despliegue masivo: el rodaje duró 109 jornadas y contó con la participación de 258 actores y 3.720 extras. Se utilizaron 98 locaciones, cientos de vehículos de época, miles de cambios de vestuario y más de 50.000 objetos de utilería para reconstruir bancos, hoteles, cárceles y calles.

Trapero buscó que estos escenarios no fueran simples decorados, sino que ayudaran a viajar en el tiempo para entender cómo era la vida en esa época. Uno de los puntos más ambiciosos de la puesta en escena es la recreación de un robo a un banco en Bariloche. Esta secuencia fue filmada como un plano secuencia de seis o siete minutos que sigue a Gordon desde una habitación de hotel hasta la bóveda, ocurriendo en medio de la ciudad y un carnaval que servía de cobertura para el golpe.

Este fragmento requirió meses de estudio y coordinación precisa entre el equipo técnico, los vehículos y los extras. Rodrigo de la Serna reveló que la escena fue tan exigente que tuvieron que repetir el plano unas 21 veces hasta lograr el resultado deseado, destacando que el éxito final dependió de una entrega enorme y un compromiso colectivo de todo el equipo.