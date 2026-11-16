Benjamín Vicuña y el posteo que cayó justo en medio de la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez

Espectáculos

En medio del nuevo y feroz enfrentamiento público entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez, el actor compartió una foto de su hijo Amancio, a quien tiene con la actriz.

La imagen muestra al nene de espaldas, parado en el césped de una cancha y usando una camiseta de fútbol argentina con el número 10. El posteo, con una estética de atardecer, llegó justo cuando la tensión entre Wanda y la China escaló a niveles máximos este sábado.

El conflicto no quedó solo entre las dos protagonistas. Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi y quien tiene una relación distante con Wanda, decidió romper el silencio para apoyar a la China. Primero, Ivana compartió en sus historias de Instagram un posteo de la actriz donde lanzaba calificativos durísimos contra la conductora.

Pero no se quedó ahí. La hermana del futbolista también replicó una reflexión de la China sobre el dinero y la vida, sumando su propia sentencia: “Dicho esto, pues ya estaría. No añadiría nada más”.

Vicuña, por su parte, no se sumó a las declaraciones cruzadas. ¿Será un mensaje de paz o simplemente que no quiere saber nada con el drama?