Mariano Llinás y su obsesión por las películas infinitas: el fenómeno de su documental sobre Borges

Espectáculos

Mariano Llinás tiene una relación muy particular con la duración de sus obras. Recién estrenó "Biografía de Jorge Luis Borges", un documental que dura cinco horas y treinta minutos y que logró agotar las entradas para todas las funciones de los domingos de noviembre en el MALBA en cuestión de pocas horas. Para Llinás, que el público responda así a una película tan extensa es una buena señal.

Mariano Llinás es un director, productor, guionista y actor argentino, egresado de la Universidad del Cine, donde además es profesor. Es hijo del escritor surrealista Julio Llinás y hermano de la actriz Verónica Llinás.

El desafío de las cinco horas

El director no es nuevo en las producciones monumentales. Ya había hecho "La flor", que dura 13 horas y 28 minutos, y "Historias extraordinarias", con cuatro horas y cinco minutos. La película se divide en tres partes. Según su experiencia en exhibiciones internacionales, no hay un problema con la duración, más allá de lo difícil que resulta por un asunto de agenda.

Tras la premiere en Venecia, la película pasó por Toronto, Nueva York, Londres, Nantes y Viena. No acompañó a la película a Valladolid ni a Lisboa: eligió el norte y no el sur de Europa. Según el director, viene con buen eco.

El MALBA como refugio

La elección del MALBA para estrenar su documental no fue casual. Llinás explica que lo hizo por comodidad y costumbre, ya que, excepto por "La flor", todas las películas de El Pampero se proyectaron allí. Destaca que el cine del museo nunca tuvo problemas en programar una obra de cinco horas, aunque reconoce que esto implica ocupar el espacio equivalente a tres funciones normales.

Además, el director recordó que su película "Balnearios" fue la primera obra argentina en exhibirse en el MALBA. Mencionó también a Fernando Peña, a quien considera muy bueno leyendo la programación del lugar. Sobre la rentabilidad de las películas largas, Llinás bromeó diciendo que los exhibidores están mal acostumbrados, ya que una película extensa ofrece más oportunidades de vender pochoclos gracias a los intervalos.

El caos organizado de El Pampero

La dinámica de trabajo de Llinás se refleja en su espacio. El Pampero, el colectivo de cineastas y productora independiente que fundó en 2002 junto a Laura Citarella, Alejo Moguillansky y Agustín Mendilaharzu, tiene su estudio en el Microcentro, en un edificio antiguo con ascensor de puerta tijera. En este lugar, Llinás tiene una habitación que describe como un caos organizado, llena de libros antiguos y siendo la más pequeña de todas las oficinas.

En la sala de reuniones del estudio se encuentra una urna con las cenizas de Hugo Santiago, cineasta y amigo de Borges. Llinás, quien también fue amigo de Santiago, se siente el custodio de los restos de su maestro y menciona que la urna aparece en su película.

Los inicios con Borges

El vínculo de Mariano con Jorge Luis Borges empezó en la infancia. Recordó que siempre estuvo presente en su entorno y que comenzó a leerlo en la casa de su abuelo. A los 14 años, su padre le sugirió dejar las novelas de aventuras e historietas para empezar con Faulkner, específicamente con "El sonido y la furia". Sin embargo, el cambio fue muy abrupto y difícil para su edad.

En medio de ese proceso, llegó a Borges. El libro que lo capturó inicialmente fue "Historia universal de la infamia". Llinás relata que a través de esa lectura descubrió la gloria del lenguaje y un placer que no encontraba en otras traducciones, pero que al mismo tiempo no chocaba con sus gustos previos por las historias de aventuras.