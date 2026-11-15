Juana Viale se puso verde musgo y lanzó una invitación muy pícara en el programa

Espectáculos

Juana Viale arrancó el programa del sábado 14 de noviembre con un humor muy particular y una invitación pícara. Apenas empezó la transmisión, saludó a la audiencia y lanzó que ahora que están todos santificados ya pueden volver a cometer pecados. Como ejemplo de esa tentación, mencionó algo bastante inofensivo: comer torta de noche.

La conductora, que sigue supliendo a Mirtha Legrand en La noche de Mirtha por eltrece, tuvo que ajustar el horario de inicio. El programa empezó a las 22.30, una hora más tarde de lo habitual, para dejarle el espacio al debut de Todo sigue igual, el ciclo conducido por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner.

Un look botánico y muy sofisticado

Antes de presentar a los invitados, Viale se tomó un tiempo para mostrar su outfit y tirar algunos chistes con el equipo de producción. Aprovechó para hablar del calorcito que ya se siente y bromeó sobre la llegada de la humedad, a la que dijo que ama.

Ese comentario sobre el clima fue la excusa perfecta para hablar de su vestido color verde musgo. Con mucha ironía, confesó que se siente como una planta y llegó a decir que es un capullito. El diseño es de Evangelina Bomparola, un modelo strapless con corsetería interna que destaca por su elegancia.

La conductora entró en detalles sobre la prenda y explicó que tiene un trabajo textil hecho a mano, compuesto por pequeños volados superpuestos de tafetán de seda natural. Aunque a simple vista parece simple, ella aseguró que no lo es y celebró que el vestido es una hermosura.

Posas románticas y maquillaje cobrizo

Mientras lucía la prenda frente a las cámaras, Juana imaginó una situación romántica muy específica. Dijo que el vestido viene bárbaro para cuando uno no sabe qué hacer con los brazos mientras espera que el chico venga a buscarlo a la esquina. Eso sí, rápidamente le bajó el tono a la fantasía con un remate seco: afirmó que no pasa nada porque no viene nadie.

Para cerrar el estilismo, optó por un look muy pulido con el pelo lacio recogido en una cola baja. En cuanto al maquillaje, eligió tonos cobrizos y resumió que hoy se sentía como una chica cobre antes de pasar finalmente a la entrevista con sus invitados.

La mesa del sábado

La noche estuvo cargada de perfiles variados, mezclando el espectáculo, el periodismo y la economía. Entre los invitados destacó Laurita Fernández, la actriz, bailarina y conductora que actualmente está de gira con La cena de los tontos por diferentes localidades.

La mesa se completó con Hugo Alconada Mon, periodista de investigación y abogado, junto al periodista y conductor Nacho Girón y el experto en finanzas y economista Santiago Bulat.

El estado de salud de Mirtha Legrand

Mientras Juana Viale mantiene el mando de los programas, Mirtha Legrand sigue enfocada en su recuperación, acompañada por sus amigos y su familia. La conductora había recibido el alta el 6 de octubre, después de pasar 18 días internada por un cuadro respiratorio.

Desde fines de octubre se sabe que la diva empezó a retomar algunas rutinas. Nacho Viale comentó que el regreso a la televisión depende totalmente de que ella tenga ganas y se sienta plena, estimando que suceda antes de fin de año.

En su día a día, Mirtha ya volvió a recibir amigos para sus tradicionales tés, algo que hizo después de la salida familiar por el Día de la Madre. Su rutina actual incluye seguimiento médico y dos sesiones diarias de kinesiología, siempre con la compañía de Elvira, su colaboradora histórica.

A pesar del proceso de recuperación, mantiene su interés por la actualidad intacto. Sigue leyendo los diarios, escuchando radio, mirando televisión y enviando mensajes a sus personas íntimas hasta la madrugada. Aunque todavía no volvió a asistir a eventos ni al teatro, tiene muchas ganas de reencontrarse con esas actividades, aunque su entorno prioriza que no haya apuro en la vuelta al trabajo.

Juana Viale es actriz y conductora de televisión, nieta de Mirtha Legrand y Daniel Tinayre, hija de Marcela Tinayre y sobrina nieta de Silvia Legrand y José A. Martínez Suárez.