Estefi Berardi tiró la casa por la ventana en el baby shower de Vincenzo

Espectáculos

Estefi Berardi celebró el baby shower de su hijo Vincenzo en una terraza decorada especialmente para la ocasión, donde estuvo rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. La modelo y panelista, que ya transita la recta final de su primer embarazo, decidió compartir con sus seguidores todos los detalles del festejo a través de las historias de su Instagram. En una de las publicaciones, donde se la ve junto a su pareja, Félix Orsatti, escribió el título del festejo, que resumió el espíritu de un encuentro pensado para festejar la llegada del bebé con su círculo íntimo.

Una escenografía celeste y dorada

El espacio fue transformado con una paleta de colores basada en tonos celeste, blanco y dorado. El centro de atención de la escenografía fue un arco que llevaba la inscripción “Vincenzo”, el cual estuvo flanqueado por globos de diversas texturas y tamaños. Para darle un toque más tierno, la ambientación incluyó ilustraciones de nubes y de una luna con la figura de un oso dormido, además de osos de peluche tematizados, destacándose uno que llevaba antiparras y gorro de aviador.

La mesa dulce también fue protagonista, con una torta de varios pisos en tonos blancos y celestes que estaba coronada por la figura de un oso y contenía detalles alusivos al nacimiento. Para completar el sector donde los invitados se sacaban las fotos, colocaron cubos con la palabra “BABY” escrita en letras doradas.

El look y la propuesta para los invitados

Para este día, Berardi eligió un vestido bandage de tono celeste pálido, ajustado al cuerpo y con un diseño halter que dejaba sus hombros al descubierto. El detalle más llamativo de la prenda fue un recorte en forma de gota en el centro del escote, que permitía ver con claridad su pancita de embarazo. Completó el conjunto con sandalias nude de tiras finas y llevó el pelo suelto con ondas, posando en varias imágenes de perfil mientras se apoyaba la mano en el vientre.

El festejo no fue solo mirar la decoración, sino que hubo actividades interactivas. Se destacó una mesa de pintura donde los invitados pudieron decorar un babero destinado a Vincenzo. La propuesta incluía baberos blancos con diseños para colorear, como uno con la figura de una abeja, además de pinceles y paletas para que cada persona personalizara la prenda.

Para los más chicos, Berardi pensó en dos opciones distintas según la edad: un castillo de salto de color verde agua para los niños más grandes y una pileta de pelotas en colores pastel específica para los bebés.

Invitados y la herencia futbolera

El evento contó con la presencia de figuras conocidas que se fotografiaron con la modelo en el sector exterior del lugar, entre ellos Pampito, Evelyn Von Brocke, Ivo Cutzarida, Facundo Estévez y Guille Barrios. Félix Orsatti también compartió el protagonismo, posando junto a Estefi frente a la ambientación principal con la mano sobre la panza de la modelo.

El nombre del bebé ya había sido confirmado semanas atrás, cuando Berardi estaba de vacaciones en la Riviera Maya, México. En aquel momento, compartió una foto en traje de baño a la orilla de una piscina con el texto: “4 meses. Se va a llamar Vicenzo y va a ser de Racing”. Con esa publicación no solo reveló el nombre elegido junto a Orsatti, sino que también dejó claro que el niño crecerá ligado a los colores de la Academia.

Ese anuncio recibió el apoyo de personas cercanas y figuras del espectáculo como Ailén Bechara y Marina Calabró, que celebraron el nombre y la elección futbolera.

Este fue uno de los muchos momentos que la periodista decidió hacer públicos desde que confirmó su embarazo a mediados de agosto. Antes de revelar el nombre, Berardi y Orsatti habían organizado un gender reveal donde descubrieron que el bizcochuelo de la torta era azul, confirmando que esperaban un varón.

Se nota que Vincenzo llega con todo el equipo armado y la camiseta puesta. ¿Será que el bebé ya tiene el ritmo de la hinchada?