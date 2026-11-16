Pampita terminó con las uñas moradas después de peregrinar a Luján

Espectáculos

Pampita no se guardó nada y mostró el resultado de su peregrinación a Luján. En sus historias de Instagram, Carolina Ardohain compartió una foto de sus pies donde se veía que tenía las uñas de color morado. "Uñitas de peregrina", escribió la modelo junto a la imagen que se sacó desde el sillón de un salón de belleza, lugar donde luego se las arreglaron y pintaron .

La modelo llegó a Luján alrededor de las tres de la madrugada del miércoles 11 de noviembre. No fue sola: estuvo acompañada por Estefanía Novillo y otras amigas. Para lograr un lugar cerca del escenario y escuchar al papa León XIV, el grupo caminó varias cuadras y esperó durante horas.

Pampita siguió al Sumo Pontífice durante su estadía en Buenos Aires. Además de la caminata y la espera en Luján, la modelo también estuvo presente en la primera misa que se realizó en Palermo. Para dejar registro de la experiencia, compartió una selfie nocturna con la Basílica de fondo y contó la expectativa que tenía por escuchar al Santo Padre.