Lourdes Sánchez no se guardó nada y compartió una foto con su nueva pareja tras los dichos del Chato Prada

Espectáculos

El drama entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada sigue picante. Después de 16 años de relación y un hijo en común, los caminos de los dos no podrían ser más distintos. Mientras uno sigue procesando la ruptura, la otra ya está en otra frecuencia totalmente diferente.

El viernes, el productor televisivo soltó una bomba en una entrevista con el ciclo radial Corrientes en el aire. Sin vueltas, confesó que siente que Lourdes "es el amor de mi vida, siempre fue el amor de mi vida". Las palabras del Chato dejaron en evidencia que todavía mantiene un fuerte sentimiento por la madre de su hijo.

Lourdes, por su parte, eligió compartir un momento con su nueva pareja. Pocas horas después de que el productor se abriera sobre sus sentimientos, la bailarina subió a sus historias de Instagram una foto junto a Francisco Liotta Hernández.

Para los que no estén al día, Francisco es el rugbier de 27 años con quien Lourdes confirmó su romance. La publicación llamó la atención por el momento en que apareció, pocas horas después de las palabras del Chato.

La relación con el rugbier ya venía blanqueándose hace un tiempo con varias demostraciones de afecto en redes sociales. De hecho, a fines de octubre, Francisco ya había publicado un gesto romántico dedicado a Lourdes poco después de que hicieran pública la relación. Desde ese momento, se los ve cada vez más cómodos compartiendo su vínculo.

Seamos honestos: el contraste es total. De un lado tenemos al ex con la nostalgia a flor de piel y del otro a Lourdes viviendo su historia con Francisco sin frenos.