Nati Jota reveló que tiene dos departamentos y confesó por qué le daba vergüenza contarlo

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Nati Jota rompió el silencio sobre sus inversiones inmobiliarias y confesó que ya es dueña de dos departamentos. En una entrevista con Lara López Calvo para el ciclo “En tu cartera”, la conductora contó que compró su primera propiedad en 2019, cuando tenía 25 años.

Según contó, nunca lo había dicho antes. Según explicó, sentía mucha vergüenza y culpa porque percibía que su situación no coincidía con la realidad de sus amigos, especialmente de aquellos que todavía vivían con sus padres al no poder pagar un alquiler.

La estrategia de Nati fue clara: a los 23 años ya tenía ganas de mudarse sola, pero decidió aguantar un tiempo más en la casa de sus viejos. En lugar de gastar la plata que ya tenía ahorrada en un alquiler, prefirió seguir guardando dinero hasta que pudo comprar su propio lugar.

La decisión tuvo una razón financiera bastante honesta: Nati admitió que no es una persona que sepa invertir. Ante la duda de cómo mover su capital, dijo que prefirió comprarse el departamento.

Hace apenas un mes, la influencer sumó un segundo departamento a su patrimonio. Aunque volvió a mencionar que le da vergüenza decirlo, aseguró estar muy contenta porque esta nueva propiedad es mucho más grande que la primera.

Detrás de estas compras hay una mentalidad de supervivencia digital. Nati reconoció que ahorra porque es consciente de que en su rubro nunca se sabe cuándo se termina la joda. Reflexionó sobre la posibilidad de que el streaming o el internet pinchen y aparezca un universo donde ella ya no tenga el mismo éxito, por lo que prefiere aprovechar el buen momento actual para asegurar su futuro.