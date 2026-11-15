Hernán Coronel y el chisme de PH: cómo conoció a su pareja y la verdad sobre la supuesta pelea

Espectáculos

El cantante de Mala Fama dejó a todos recalculando en PH, Podemos hablar. Durante la entrevista con Andy Kusnetzoff, Hernán Coronel contó que su relación con Berenice Lucrecia empezó de la manera más inesperada: ella asistía a los shows de la banda porque su novio de aquel entonces era fanático del grupo. El músico recordó que la vio en una presentación en San Bernardo mientras ella todavía estaba con su expareja.

Según el relato de Coronel, Berenice se acercó a saludarlo a la Trafic. El cantante aseguró que el entonces novio de la tarotista sospechaba algo y le habría dicho a ella que se estaba enamorando de él. Ante la sugerencia de Kusnetzoff sobre si él había intervenido para que la pareja se separara, Hernán negó cualquier participación y aclaró que no entró en medio de nada, sino que ella empezó a venir a verlo acompañada por su mamá.

El rumor de la discusión

Paralelamente a este relato, empezaron a circular versiones sobre una supuesta pelea entre el cantante y su pareja durante la grabación del programa. Según se informó en Intrusos, Berenice Lucrecia se habría molestado porque Hernán hizo una referencia a su exesposa, la madre de sus hijos, diciendo que ella fue quien le enseñó a amar. Esta situación habría generado una tensión fuerte detrás de cámara y, según los rumores, el líder de Mala Fama habría pedido que borraran ese fragmento de la entrevista.

Sin embargo, Berenice Lucrecia salió al frente para desmentir todo. En diálogo con Yanina Latorre para Sálvese quien pueda, fue categórica: aseguró que nunca discutieron ni por eso ni por nada. La mujer rechazó las versiones sobre escenas de gritos y explicó que era imposible que hubiera tenido un cruce en el estudio porque ni siquiera estuvo presente durante la grabación.

La verdad desde el camarín

Lucrecia aclaró que, si bien acompañó a Coronel hasta el canal, la producción no le permitió entrar al set. En su lugar, le asignaron un camarín donde se quedó con la hija de ambos, que tiene 11 meses, y pudo seguir parte de lo que pasaba a través de una televisión. La pareja remarcó que no habló con el músico ni con el equipo del programa durante las casi tres horas que duró la grabación, ya que hubo muy pocos cortes.

Sobre la frase que habría causado el conflicto, Berenice explicó que la consigna de la entrevista era contar cómo había conocido a cada una de sus parejas. Por eso, el cantante primero habló de su primera relación y luego de cómo se conocieron ellos, y mencionó que la primera fue la madre de sus hijos. Lucrecia enfatizó que él nunca dijo que había conocido el amor.

Respecto a la posibilidad de que Hernán haya pedido eliminar una parte de la charla, la tarotista admitió conocer la versión pero descartó haber influido en esa decisión. Aseguró que, si fue así, es un tema personal de él y que a ella no hay nada que la moleste o incomode.

El lado cocinero de Hernán

En medio de toda la polémica, Berenice también aprovechó para hablar de la participación de Coronel en MasterChef Celebrity. Comentó que lo ve muy bien dentro de la competencia y destacó que es muy gracioso y que sabe cocinar muy bien. Aunque admitió que es impredecible saber cuándo se irá del certamen, se mostró totalmente apoyando el desempeño del músico en la cocina.

Sinceramente, que el novio sea fan de la banda y termine siendo el "puente" para que el cantante conozca a su actual pareja es una trama de película. Lo único que nos queda es ver si el pedido de editar la entrevista fue real o solo otro ruido de pasillo.