Mafalda llega a Netflix en 2027 con la dirección de Juan José Campanella

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Mafalda llega a Netflix en 2027 y promete ser uno de los hitos más importantes de la animación latinoamericana. El personaje creado por el historietista argentino Quino dará el salto al streaming en una serie animada dirigida por el cineasta Juan José Campanella, quien además de dirigir el proyecto, participará como guionista y productor.

Juan José Campanella es un director de cine argentino que ganó el Óscar a la mejor película extranjera por El secreto de sus ojos y obtuvo dos premios Emmy.

Una llamada de cinco minutos que cambió todo

La historia de cómo se armó este proyecto salió a la luz durante el Bloomberg Línea Summit 2026. Francisco "Paco" Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica, contó la anécdota de cómo se concretó el primer paso para llevar a la protagonista de las historietas a una producción de alcance internacional.

Todo empezó con una reunión urgente de cinco minutos por Zoom. Campanella, quien es amigo personal de Ramos, le planteó una propuesta después de haber obtenido los derechos para hacer la serie animada por parte de la familia de Quino. La conversación fue breve, pero fue suficiente para que el ejecutivo aceptara el proyecto de inmediato.

Según Ramos, la decisión se tomó basándose en la confianza total en el director. Esa confianza permitió que el proyecto avanzara rápido y se convirtiera en uno de los estrenos más esperados de la plataforma para 2027.

El estado de la producción y el sello argentino

En cuanto al avance de la serie, Francisco "Paco" Ramos confirmó que el primer episodio ya está terminado y lo calificó como "espectacular". Además, hay otros tres capítulos que se encuentran en pleno desarrollo para llegar a tiempo al estreno en 2027.

La producción tiene un fuerte componente local, ya que se desarrolla a través de Mundoloco CGI. Este es el estudio argentino de animación que el propio Juan José Campanella cofundó junto a Gastón Gorali. Que una compañía argentina lidere una producción de esta magnitud es una oportunidad clave para la industria audiovisual del país, combinando un personaje profundamente arraigado en la cultura argentina con una plataforma de distribución global.

El desafío de adaptar a un ícono

El reto más grande de esta adaptación será trasladar al lenguaje de la animación a un personaje que tiene más de seis décadas de historia. Mafalda conquistó lectores en España y América Latina gracias a su mirada crítica sobre la política, la familia, la sociedad y los problemas del mundo.

La serie no busca simplemente recuperar una historieta conocida, sino trasladar a la pantalla la personalidad de una niña que se caracteriza por cuestionar el mundo de los adultos. El desafío para Campanella y su equipo será lograr que esa capacidad de formular preguntas incómodas sobre la realidad conecte también con las nuevas generaciones, conservando los rasgos que hicieron de Mafalda un fenómeno cultural.

Sinceramente, que alguien con la visión de Campanella agarre este proyecto es la única forma de que no se sienta como una versión genérica. ¿Será que Mafalda sigue teniendo las respuestas correctas para el mundo de hoy?