Daniela Celis entró en pánico por el amigo imaginario de sus hijas: hizo una limpieza energética y volvió a aparecer

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Daniela Celis está totalmente superada. Resulta que sus hijas empezaron a contar que hablan con un amigo imaginario al que llaman Yoyi, y la preocupación de la mediática llegó a tal punto que decidió hacer una limpieza energética en su casa para evitar males mayores.

La situación se puso tensa cuando las nenas le dijeron que querían ir a la casa de Yoyi porque ella no estaba más y "las llamaba". En una historia de Instagram, Daniela le preguntó a una de las nenas si Yoyi tenía una cuna para ella y la gemela respondió que sí. Pestañela admitió que esto le da miedo y que le llama la atención que las niñas quieran irse con el personaje.

Para tratar de solucionar el misterio, la exparticipante de Gran Hermano 2022 convocó a alguien para que hiciera una intervención en su casa por el supuesto fantasma. Parecía que la medida había funcionado, ya que el lunes que hicieron la limpieza, Yoyi se había ido.

Sin embargo, el plot twist llegó a través de un mensaje de una seguidora. Una follower le señaló que el personaje apareció por primera vez un domingo y volvió a manifestarse exactamente una semana después, a la misma hora. Este comentario dejó a Daniela muda.

El miedo de la influencer no es nuevo. La semana pasada, mientras preparaba el desayuno, escuchó a su hija Laia decir que estaba dibujando a Yoyi. Cuando le preguntó a la nena de dos años a quién dibujaba, la respuesta fue tajante: "A Yoyi". Si bien en el momento Daniela intentó poner buena cara diciendo que el dibujo era hermoso, después fue sincera con sus seguidores y soltó que, para ella, es un fantasma de acá a la China.

Pestañela pidió consejos en sus redes sociales. Escribió que cualquier recomendación sobre qué hacer es bienvenida, cerrando el pedido con un corazón blanco y unas manos rezando.

Honestamente, entrar en pánico por un amigo imaginario es un clásico de la maternidad, pero que vuelva a aparecer justo una semana después después de una limpieza energética ya es nivel película de terror. ¿Ustedes se animarían a vivir en una casa con un tal Yoyi?