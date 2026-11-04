Beto Casella fulminó a Juana Viale por un chiste sobre sustancias

Espectáculos

Todo empezó en Almorzando con Juana, donde la conductora quiso hacer una broma sobre el clima de armonía en su ciclo. Entre risas, Juana Viale dijo que son un programa serio y puro amor, pero remató diciendo que fuman churri. Aunque después aclaró que era un chiste, la frase no cayó nada bien del otro lado de la pantalla.

Beto Casella reaccionó con enojo al aire de BTV. Para el conductor, es inapropiado tratar el tema del consumo de sustancias de esa manera en un programa de alcance masivo. Visiblemente molesto, la trató de pavota y se preguntó si ya tiene 40 años.

Casella profundizó su postura y cuestionó que nadie en el entorno de la conductora la haya frenado.

El conductor apuntó también contra el entorno de Juana: dijo que si no se lo dijo su hermano, que la produce, o su abuela, alguien tiene que decírselo.

El punto más crítico del descargo tuvo que ver con el impacto en los chicos. Según Casella, la mitad de los jóvenes que entran en recuperación lo hacen por el mismo churro con el que Viale decidió bromear. Para Beto, hay límites que deben respetarse en la televisión abierta, y se preguntó si a los 40 años no había aprendido nada.

Para cerrar, el conductor dijo que los pibes del streaming son más piolas que ella y le remató que no es gracioso.