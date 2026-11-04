Jorge Rial no tuvo piedad con Mariana Fabbiani y puso en duda su futuro en América

Espectáculos

Jorge Rial anunció el lanzamiento de Ensalada Rusa, su propio canal de streaming, y no perdió tiempo en tirar bomba. En una de sus primeras publicaciones, el periodista se metió de lleno en la venta de la productora Mandarina, calificando la situación como un quilombo.

Contó que Juan Cruz Ávila se sentó con Mariano Chihade mientras circulaban los rumores; el problema es que, mientras Chihade le decía que el tema todavía no estaba definido, a Ávila le empezaron a llegar las notificaciones con la confirmación de la venta en ese mismo instante, frente a frente.

Pero lo más picante vino después, cuando Rial puso la mira en el futuro de los programas de Mandarina en América TV. Ahí es donde entró en juego Mariana Fabbiani y el programa DDM. Rial dijo que ella es la que menos importa.

Para el periodista, Fabbiani no tiene peso en el canal porque no factura ni tiene rating, asegurando que a América no le interesaría su continuidad. De hecho, dijo que para el canal sería un alivio que ella se vaya y agregó que nadie la quiere, ni El Nueve ni América.

El ataque siguió con una mención al vínculo entre Fabbiani y Mariano Chihade, a quienes describió como un matrimonio al que le encanta tirar mierda en toneladas hacia afuera, pero que se ofenden cuando les vuelve el impacto.

Para cerrar el análisis, Rial definió la forma en que se vendió la productora como una traición, especialmente porque Mandarina creció gracias a que América le abrió las puertas. Según él, irse de esa manera es algo que se paga y advirtió que hay mucho enojo en el ambiente.

Sinceramente, Rial no dejó ni un solo filtro. ¿Será que esto termina en una respuesta pública o Fabbiani va a preferir hacer oídos sordos?