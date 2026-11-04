El trauma infantil de Moria Casán con los sándwiches

Espectáculos

Moria Casán dejó en claro que no come sándwiches. La actriz y personalidad de la televisión lo soltó durante un intercambio con integrantes de Cuestión de peso, antes de que empezara su programa, La Mañana con Moria.

Todo ocurrió mientras Sergio Verón, entrenador físico, y Estefanía Pasquini, nutricionista, visitaban el estudio como parte del Comando Light. Los profesionales estaban analizando cada alimento que encontraban en el lugar y Verón, que tenía un sándwich en la mano, dijo en tono de recriminación: "Encontré cosas". Ante la pregunta de Pasquini sobre en qué horario se comía ese alimento, Moria fue tajante: en ningún horario, y explicó que no come sándwich.

Cuando la nutricionista quiso saber cómo había aparecido el sándwich ahí, la conductora simplemente respondió que no sabía y que era porque en el estudio la gente come.

El rechazo de Moria tiene un origen familiar y un recuerdo muy marcado de su infancia. Contó que su abuela vivió un tiempo en su casa y era diabética, por lo cual no podía comer harina. Esa situación derivó en una demostración que la abuela le hizo a la conductora para explicarle el efecto de este ingrediente en el cuerpo.

Según el relato de Moria, su abuela sacó la miga de un pan y la tiró en un vaso grande. Mientras lo hacía, le mostraba lo que la harina hace en el cuerpo. La conductora recordó que la miga se hinchó totalmente y concluyó que eso mismo es lo que sucede en el estómago. Por eso, aseguró que no es fan de los sándwiches.

Durante la charla, los profesionales también le consultaron sobre su relación con otras harinas, específicamente la pizza y las pastas, sobre todo en reuniones sociales. Moria admitió que la pizza le encanta, aunque aclaró que la come solo una vez, de vez en cuando.

Sinceramente, quien no se haya quedado traumado con un experimento de la abuela después de ver eso, no tiene sentimientos. ¿Ustedes también tienen algún alimento prohibido por un trauma infantil?