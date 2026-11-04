Tensión en Es mi sueño: el Puma Rodríguez puso en su lugar a Joaquín Levinton con una frase lapidaria

Espectáculos

Se armó el caos en el jurado de Es mi sueño. El Puma Rodríguez no se guardó nada y terminó reclamándole a Joaquín Levinton que lo dejara hablar, después de que el cantante de Turf lo interrumpiera mientras analizaba una actuación.

Todo empezó con la devolución para Lizard, quien había compartido el escenario con dos participantes. El Puma Rodríguez se centró en los movimientos del influencer y confesó que le pasaba algo extraño, porque hacía tantos movimientos que le llevaba los ojos hacia él.

Ahí saltó Levinton para sumarse al análisis sin esperar a que su compañero terminara. El músico afirmó que a veces las piernas y el torso no van coordinados, aunque aclaró que en ese caso estuvo correcto y que las dos partes parecían ser de un mismo cuerpo. El comentario abrió la puerta para que el resto del jurado también empezara a opinar sobre las habilidades de Lizard.

Pero el Puma no quiso saber nada de este clima de charla grupal y frenó la conversación en seco. Con un tajante "Es mi devolución", le marcó la cancha a Levinton. El músico intentó bajar la tensión con un irónico "Perdón, papi", pero Rodríguez no cedió y lanzó la frase: "Cuando hablan los mayores los niños no hablan".

Levinton no se quedó callado y le retrucó con una frase sobre cómo se imponía. El cruce hizo que la evaluación del participante quedara en segundo plano por un momento, mientras los dos jurados se medían en el escenario.

Una vez que el clima se calmó, el artista venezolano retomó sus palabras sobre Lizard. Insistió en que su presencia escénica era impresionante y que no podía dejar de mirarlo, aunque admitió que no sabía si eso era algo bueno o no. Para cerrar, le sugirió que debería hacer shows en una discoteca debido a sus movimientos.