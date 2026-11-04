Lizy Tagliani y Listorti llegan a Mar del Plata

Espectáculos

Desde el 2 de noviembre ya se pueden comprar los tickets para ver La Revista del Cervantes en Mar del Plata. El show, que ya fue un éxito en Buenos Aires, tiene su debut programado para el 25 de diciembre en el Teatro Radio City.

La propuesta es una comedia musical bajo la dirección general de Pablo Maritano que promete un despliegue importante: vienen con 14 bailarines y 12 músicos tocando en vivo.

En cuanto a los roles, José María Listorti va a interpretar a Tato Bores, mientras que Antonio Gasalla hará a Mariano Magnífico. Por su parte, Lizy Tagliani será la recepcionista del Limbo.