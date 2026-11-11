Todo lo que tenés que saber de los Latin Grammy 2026: nominados, shows y el regreso de Daddy Yankee

Espectáculos

La 27ª edición de los Latin Grammy llega a Las Vegas el jueves 12 de noviembre. La ceremonia promete un despliegue total de estrellas y nuevos talentos de la música latina, con una transmisión en vivo programada para las 8 p. m., hora del Este de Estados Unidos. Antes, a las 3 p. m. ET, se realizará la Premiere del Latin Grammy, donde se entregará la mayoría de los premios. La transmisión digital estará disponible en las plataformas y redes sociales de la Academia Latina de la Grabación, incluidas YouTube, Facebook y X.

Los Latin Grammy son los premios internacionales organizados por la Academia Latina de la Grabación para premiar la excelencia en obras grabadas en español, portugués o lenguas reconocidas en Ibero-América. Las nominaciones y votaciones son decididas por pares de la industria musical.

Los favoritos y el fenómeno Milo J

El compositor y productor mexicano Edgar Barrera es el gran protagonista de las nominaciones al liderar la lista con 10 candidaturas. Sus postulaciones incluyen categorías pesadas como Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, gran parte de las cuales vienen de su trabajo junto a Karol G y Carín León.

En el segundo escalón, con siete nominaciones cada uno, aparecen Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso. Por su parte, Mon Laferte y Silvana Estrada suman seis candidaturas cada una. En la pelea por el Álbum del Año, el grupo es variado y competitivo, incluyendo a Anitta, Rawayana, Carín León y Milo J.

El argentino Milo J, de 19 años, es uno de los nombres que más ruido hace con cinco nominaciones. El artista no solo compite en categorías generales, sino que busca llevarse la Grabación del Año con “Niño”, la Canción del Año con “Solifican12” y el Álbum del Año con La vida era más corta. En sintonía con el talento joven, CA7RIEL & Paco Amoroso también aspiran a premios importantes con “Ha ha” en Grabación del Año y “Hasta Jesús tuvo un mal día” en Canción del Año.

Para los que recién empiezan, la categoría de Mejor Nuevo Artista tiene una competencia feroz con 11 intérpretes, entre los que destacan Zeca Veloso, Kendall Peña, Sofia Monroy, Macario Martínez, Arath Herce y Maye.

El despliegue de shows y tributos

La gala central será un festival de presentaciones. El escenario de Las Vegas recibirá a Bizarrap, Karol G, Rosalía, Milo J, Nathy Peluso y Daddy Yankee. También están confirmados Feid, Juanes, Anitta, Bad Gyal, Carín León, Cristian Castro, Grupo Frontera, Mon Laferte, Rawayana, Reik, Silvana Estrada y Xavi.

La lista de artistas que subirán al escenario se completa con Kany García, Fonseca, Jorge Drexler, Grupo Niche, Niña Pastori y The Warning. Además de las presentaciones individuales, la noche tendrá momentos emotivos. Se rendirá homenaje al salsero Willie Colón con un tributo dirigido por Ennio Gatti y la agrupación original de 13 integrantes. También habrá un número musical especial para celebrar el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez, el cual será producido por Edgar Barrera.

Daddy Yankee: el reconocimiento al rey

El miércoles 11 de noviembre, Las Vegas entrega el premio Persona del Año 2026 a Daddy Yankee. Este reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación celebra sus casi 30 años de carrera y su rol fundamental en que el reguetón se expandiera por todo el mundo.

El artista puertorriqueño ha sido destacado por su influencia en la música latina y por abrir el camino a las generaciones que hoy dominan las listas. En 2025, Daddy Yankee volvió a la escena con Lamento en Baile, un álbum de temática cristiana. De ese trabajo surgió “Sonríele”, la canción que logró alcanzar el primer puesto de la lista Billboard Latin Airplay en octubre de ese año.

La lista de categorías es extensísima y cubre desde los géneros urbanos y pop hasta el tango, la música folklórica, el jazz latino y la música clásica, asegurando que cada rincón de la música iberoamericana tenga su lugar en la alfombra roja.