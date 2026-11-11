Los Palmeras confirmaron el velatorio de Marcos Camino en Santa Fe

Espectáculos

Los Palmeras informaron que el velatorio de Marcos Camino se realiza este miércoles 11 de noviembre, de 14 a 18, en la sala 3 de Sentir, en la ciudad de Santa Fe. La banda compartió los datos en sus redes sociales para que familiares, amigos, colegas y seguidores puedan acercarse a despedir al músico, expresando que acompañan a sus seres queridos con profundo dolor.

El anuncio llega luego de que el grupo confirmara que el músico falleció el martes. Los integrantes de la agrupación lo definieron como un referente fundamental de su historia y destacaron que su pasión por la música y su legado permanecerán en el tiempo.

Camino fue una figura central en la trayectoria de Los Palmeras, la banda de cumbia santafesina. Se incorporó al conjunto el 9 de diciembre de 1972, cuando la agrupación todavía se llamaba Sexteto Palmeras. Desde ese momento, participó en la creación del sonido que llevó el género a escenarios de todo el país y al exterior. Durante más de cinco décadas, su acordeón fue uno de los sellos distintivos del grupo.

Junto a Rubén “Cacho” Deicas, conformó una de las duplas más representativas de la música tropical argentina. A pesar del distanciamiento profesional que tenían, Cacho Deicas recordó en sus redes sociales los años de trabajo y las experiencias compartidas.

“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió el cantante, cerrando su mensaje con la frase: “Que en paz descanses, Marcos”.