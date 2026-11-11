Eugenia Tobal armó un mariposario en su casa y mostró la metamorfosis de sus bichitos

Espectáculos

Eugenia Tobal sorprendió a todos al mostrar que tiene un mariposario en su casa. La actriz, que es amante de la naturaleza, decidió sumergirse en el mundo de las mariposas para transmitirle esa misma pasión a su hija Ema, con quien cuida a los insectos.

Todo empezó hace unas semanas cuando llegaron a su hogar unos gusanos de seda. Según contó Tobal, desde entonces están descubriendo día a día el mundo de estos bichitos. Describió que comen muchísimo, crecen a una velocidad increíble y que cada uno parece tener su propia personalidad: algunos son blancos, otros tienen rayitas y hay algunos que son más inquietos.

La actriz decidió compartir esta aventura para mostrar todo el proceso, desde que son oruguitas hasta que se transforman en polillas, convencida de que la naturaleza nunca deja de sorprender.

En el primer video que subió, se puede ver que los insectos viven dentro de un mariposario de madera cubierto con malla, diseñado para simular un ambiente tropical. Además, explicó que los bichitos se alimentan de hojas de mora.

En una segunda parte, Eugenia actualizó el estado de las orugas y definió esta metamorfosis como una experiencia hermosa y una maravillosa creación. Manifestó que la naturaleza es impresionante, está viva siempre y que siente por ella una admiración y respeto constantes.

Para cerrar, la actriz prometió seguir publicando las novedades de su mariposario en la red para celebrar junto a sus seguidores la etapa final del ciclo de sus mariposas.