Rosario Ortega festejó sus 41 con un reencuentro familiar y un regalo muy especial de Charly García

Espectáculos

Rosario Ortega celebró sus 41 años rodeada de su familia y amigos. A través de sus redes sociales, la cantante mostró los momentos del festejo y el reencuentro con sus hermanos Julieta, Emanuel y Martín. También estuvieron presentes sus padres, Palito Ortega y Evangelina Salazar, en una reunión que juntó a varias generaciones de la familia.

El centro de las imágenes fue una mesa gigante donde se reunieron los invitados, decorada con velas, copas y arreglos florales. El lugar tenía un ambiente con paredes de ladrillo, muebles de madera y una iluminación tenue que le dio todo el toque.

Para la ocasión, Rosario eligió un vestido negro ajustado con cordones adelante, tipo corset. Un look sencillo, con el negro como protagonista, que se pudo ver en las postales de la noche.

Los regalos más curiosos

Hubo dos obsequios que llamaron la atención en las publicaciones. Por un lado, sus amigas le regalaron una raqueta de tenis que venía con un AirTag incorporado, un detalle tecnológico bastante original para una raqueta.

Por otro lado, Rosario mostró un disco con una ilustración y la firma de Charly García, que decía "Para Ro". El músico tiene una amistad de hace años con la familia Ortega y comparten una historia ligada a la música, por lo que el regalo tuvo un valor sentimental muy fuerte.

La torta elegida fue de estilo vintage, con una cobertura en tonos crema. Entre los recuerdos compartidos y el cariño de su entorno, Rosario Ortega celebró así un nuevo año de vida.