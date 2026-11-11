Mica Viciconte confesó que ella y Fabián Cubero son fatales jugando a los juegos de mesa

Espectáculos

Mica Viciconte se sinceró sobre la convivencia con su pareja, Fabián Cubero, el exfutbolista, y admitió que tienen un problema serio con los juegos de mesa. En el stream de Telefe, en la previa al comienzo de MasterChef Celebrity del lunes, contó que ambos son tan competitivos que terminan haciendo mucha trampa porque ninguno quiere perder.

Según Mica, esta dinámica hace que sea imposible jugar tranquilos. La tensión no se queda solo entre ellos: cuando se juntan con amigos, terminan sin jugar porque se pelean y la reunión se complica.

La influencer describió que ambos tienen un "chip" similar que los lleva a entrar en un ciclo de revanchas infinitas. Contó que se picantean mutuamente y que terminan jugando hasta las cinco de la mañana.

Adiós a un tatuaje

Por otro lado, Mica decidió hacer limpieza en su piel. A través de sus historias, mostró un tatuaje en el abdomen que representa a dos delfines nadando juntos y confirmó que tomó la decisión definitiva de borrárselo.

Aunque primero consultó con sus seguidores si debía sacárselo o no, terminó anunciando que ya tomó la decisión. La influencer prometió compartir todo el proceso del tratamiento, detallando si el procedimiento duele y cuántas sesiones serán necesarias para eliminar el diseño por completo.