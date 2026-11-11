Disney soltó todo lo que viene para 2027: cine, streaming y el reality de Wanda Nara

Espectáculos

Disney armó un despliegue enorme en Buenos Aires para presentar su Upfront 2027, donde adelantó todo el universo de entretenimiento que se viene para el próximo año. El evento estuvo conducido por Agustín “Rada” Aristarán, More Beltrán y Topa, y contó con la presencia de figuras del deporte y el espectáculo para mostrar una agenda que mezcla producciones locales, franquicias globales, deportes y experiencias fuera de las pantallas.

La compañía decidió apostar fuerte por el contenido argentino, tanto en el cine como en la plataforma. Para marzo de 2027, llega a los cines Un funeral y medio, una comedia dirigida por Ariel Winograd que marca el primer encuentro en pantalla grande entre Guillermo Francella y Adrián Suar. En agosto, el calendario cinematográfico local suma Mal humor, una producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Topa y Aristarán.

El streaming y el fenómeno Wanda

En Disney+ el menú es variado. Llega El hombre oculto, un thriller con Celeste Cid y Germán Palacios sobre un exagente de inteligencia en medio de una crisis personal y una operación secreta para el Gobierno. También se confirmó La jefa... aunque no quiera, una comedia negra con Natalia Oreiro, y Zambrano, que es el spin-off de El encargado con Gabriel Goity nuevamente en el universo de Cohn y Duprat.

Pero el anuncio que más ruido hizo fue Wanda, el reality donde Wanda Nara, la empresaria, actriz y conductora, va a mostrar una faceta mucho más íntima de su vida. Ya arrancaron las grabaciones en Italia y ahora siguen produciendo contenido en Uruguay y Argentina. Durante el encuentro también se presentaron las primeras imágenes del proyecto.

Cine: de superhéroes a Bluey

Si hablamos de cine, hay fechas clave. El 16 de diciembre de 2026 llega Avengers: Doomsday, que va a juntar héroes de tres universos distintos frente a una amenaza mortal. Para el 2027, la cartelera se llena con Mundo de lava, la sexta entrega de La era de hielo, el 28 de enero; Gatto, de Disney y Pixar, el 4 de marzo; y Bluey: la película el 5 de agosto.

Los fans de Star Wars tienen doble motivo para festejar. En febrero de 2027 vuelve a los cines Episodio IV: Una nueva esperanza en su formato original por los 50 años de la saga. Después, el 27 de mayo, llega Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling junto a Matt Smith, Amy Adams y Mia Goth. El año cierra con Frozen 3 el 25 de noviembre de 2027, donde vuelven Elsa, Anna, Kristoff y Olaf.

Además, Disney confirmó que en septiembre de 2027 habrá una nueva película de Los Simpson y que Avengers: Secret Wars llegará en diciembre de ese mismo año. Para el 2028 ya tienen en el radar proyectos de Black Panther, Ghost Rider y X-Men.

Series, deportes y el musical de Frozen

En el streaming, el 18 de noviembre de 2026 llega Somos así: la serie de Nadie dice nada, la primera ficción basada en el programa de Luzu TV. Con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal, la serie de ocho episodios trata sobre un grupo de amigos y sus vueltas personales y laborales.

El 20 de enero de 2027 vuelve Ahsoka con su segunda temporada, trayendo a Rosario Dawson, Hayden Christensen y el Gran Almirante Thrawn. La lista se completa con nuevas temporadas de Paradise, Daredevil, Percy Jackson y los dioses del Olimpo y Alien: Earth, además de títulos como Count My Lies, Prison Break y Messi y los gigantes. Para los que buscan música, la plataforma tendrá las transmisiones de Primavera Sound, Cosquín Rock y Rock en Baradero.

ESPN sigue siendo la casa del deporte con la Champions League, Conmebol Libertadores, Sudamericana, ligas europeas, NBA, NFL y los Grand Slams de tenis. También vuelve el MotoGP a Buenos Aires en 2027. Además, lanzaron ESPN Films; el primer estreno será Cuando el mundo se detiene el 18 de diciembre, un documental sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 narrado por Guillermo Francella.

Como toque final, anunciaron que Frozen: el musical llega a los teatros argentinos a partir de mayo de 2027.