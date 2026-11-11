Jimena Barón encontró a Arturo con Lucy y sus cachorros

Espectáculos

Jimena Barón compartió el 10 de noviembre un video que se volvió viral enseguida. En el clip aparece su hijo Arturo, de un año. "No sabíamos dónde se había metido Arturo", escribió Jimena en su posteo de Instagram.

En el comienzo del video, Barón le pregunta al nene qué estaba haciendo ahí. Arturo, el hijo que tuvo con Tuma Palleiro, le respondió "Mimir" con una sonrisa mientras acariciaba a Lucy, la perra de la familia. Mientras los cachorros se alimentaban, la actriz le consultó si estaba haciendo mimos.

El lenguaje secreto de Arturo

La interacción entre el bebé y los animales no fue casualidad. Según explicó Jimena en los comentarios del video, le estaban enseñando al nene a acariciar a los animalitos diciéndole "mimito", pero Arturo decidió inventar su propia palabra y empezó a decir "mimimi".

La reacción de los seguidores no se hizo esperar y el posteo se llenó de comentarios emocionados. Algunos usuarios destacaron la enseñanza que se da desde casa.

La historia de Lucy y los cachorros

Para entender cómo terminó la casa de Jimena y Matías Palleiro llena de perritos, hay que volver a principios de octubre. Fue en ese momento que adoptaron a Lucy, sumándose a la familia donde ya vivían Jimena, Matías, Morrison Osvaldo, Arturo y el gato Torino.

Aunque el plan original no era agrandar la familia, Lucy llegó con una sorpresa: estaba embarazada. Jimena la adoptó en medio del rodaje que realiza para Netflix, sin saber que estaba embarazada, y se enteró del embarazo a los pocos días de tenerla en su casa. A partir de ahí, la actriz compartió todo el proceso en sus redes, desde que le contó la noticia a su hijo Momo hasta el momento del parto.

El vínculo con la perra

Jimena relató minuto a minuto el parto de Lucy y se sinceró sobre su relación con el animal. A pesar de que confesó que no quería perros, sintió una conexión especial con Lucy y consideró que atravesar esa experiencia juntas era un regalo de la vida.

En un texto muy emotivo, la actriz agradeció a la perra por hacerla abuela y por permitirle acompañarla durante toda la noche de preparto, comparando la situación con su propio segundo parto.

Para cerrar con su toque de humor, Jimena aclaró que su mayor demostración de amor fue dejar que la perra pariera en su sillón blanco y que usara su almohada personal, ya que se describió como obsesiva de la casa.

Jimena Barón es una actriz y cantante argentina que trabajó en producciones como Los Roldán, Gasoleros, Casi ángeles, Los únicos y Esperanza mía.