Tini Stoessel y su familia cerraron un acuerdo por el patrimonio: así quedó el reparto

Espectáculos

Tini Stoessel y su familia habrían logrado cerrar un acuerdo judicial para terminar con las disputas económicas . Según se reveló, el arreglo ya estaría firmado y establece que el 70% de los bienes y el dinero quedaron para la cantante, mientras que el 30% restante se repartió entre Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco.

El acuerdo se concretó hace al menos un par de meses, aunque todavía quedan algunos trámites administrativos y cambios de titularidad pendientes. El 30% destinado a la familia se dividió internamente de la siguiente manera: el 15% fue para Alejandro Stoessel, el 10% para Mariana Muzlera y el 5% para su hermano. De todas formas, la distribución final podría variar según las cuentas y las propiedades involucradas.

Las casas y las cuentas

En cuanto a los inmuebles, Tini no habría querido quedarse con ninguna propiedad, con la única excepción de la casa de San Isidro donde vive. También existe una casa en Martínez y un departamento donde reside la abuela materna; este último estaría a nombre de Tini, pero seguiría siendo para la señora.

Sobre la propiedad de Miami, la situación es distinta: Tini tiene el 50% y Alejandro el otro 50%, aunque la artista tampoco desearía quedarse con esa parte. Para completar los porcentajes acordados, se sumaron los valores de las propiedades y el efectivo.

Una parte clave del acuerdo incluyó el cambio de titularidad de cuentas en el exterior que estaban a nombre de Alejandro Stoessel. Dichas cuentas pasarán a la persona que Tini decida, como un abogado o un contador, pero no quedarán directamente a nombre de la cantante.