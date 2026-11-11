Hilda Lizarazu y su lucha contra el síndrome de la impostora

Espectáculos

Hilda Lizarazu lanzó su nuevo disco titulado La Impostora. El álbum, que ya está disponible en plataformas digitales, combina canciones propias con una pieza de María Elena Walsh. Para presentar este trabajo, la artista dará un show el viernes 13 de noviembre en el Auditorio de Belgrano.

Hilda Lizarazu es una cantante, compositora de rock y fotógrafa argentina. A lo largo de su trayectoria pasó por Los Twist, la banda de Charly García y fundó Man Ray junto a Tito Losavio, y emprendió una carrera solista.

El peso de no sentirse suficiente

El título del disco nace de una reflexión personal sobre el síndrome del impostor, ese fenómeno donde alguien siente que es un fraude a pesar de tener pruebas evidentes de su éxito. Hilda contó que se retrocedió en ese sentimiento durante sus 20 o 30 años, una etapa en la que el público y el periodismo la reconocían, pero ella se preguntaba cómo podía irle tan bien si no era tan buena.

Ese cuestionamiento personal se dio también en el momento histórico de explosión posdictadura, cuando sentía mucha felicidad. La cantante admitió que en aquel entonces sentía mucha felicidad, pero al mismo tiempo se preguntaba si merecía lo que estaba pasando. Según explicó, este síndrome suele afectar más a las mujeres que a los varones. Hoy, pasadas varias décadas, siente que merece tanto lo que le pasa como lo que no, y por eso decidió revelar esas aristas en su nuevo disco.

Una vida dividida por temporadas

La artista describe su existencia como una "vida por temporadas", lejos de la estabilidad de quienes proyectan su jubilación con quince años de anticipación. Nació en Corrientes y pasó su infancia como pupila en un colegio de Caballito. Hizo la secundaria en Nueva York, donde se sentía rara y era vista como europea porque sus compañeros ni sabían dónde quedaba Argentina.

En esa etapa se enganchó con otros compañeros distintos, iba al club de arte y estudiaba fotografía. A los 17 años empezó a trabajar como fotógrafa. Aunque volvió a Argentina pensando que se quedaría solo unos meses, terminó quedándose definitivamente porque se enamoró de la parte tercermundista de Sudamérica.

De la fotografía a los escenarios

El camino hacia la música fue, según sus palabras, impensado. Trabajó en distintas editoriales y luego cambió de profesión. Antes tenía mucha vergüenza y no miraba al público, pero fue aprendiendo a mirar a la gente. Sobre su faceta creativa, aclaró que la cantante y la compositora son amigas, aunque no se considera una compositora prolífica.

Si bien confesó que le gustaría tener una canción que suene en un estadio, no sabe si podría bancárselo y no siente que no haberlo logrado sea una derrota, ya que su felicidad está en otros lugares.

Vínculos y nuevas tecnologías

En sus recuerdos, Hilda mencionó la relación con su madre, a quien describió como un marciano y una poetisa de la cual heredó el amor por la naturaleza, la contemplación, la poesía y un positivismo basado en que el aquí y ahora es lo único que tienen. También recordó la sensación de abandono que sintió en su niñez, entre el pupilaje y la falta de una madre que le preparara una milanesa.

Respecto a la actualidad, contó que su hija le dice, cuando ven algo: "Ay no, mamá, es inteligencia artificial". Para Hilda, la IA es una herramienta poderosísima que puede ser un paraíso o un infierno dependiendo del uso, aunque no se siente competitiva frente a ella. Finalmente, reveló que después de haber vivido en el Sinsacate cordobés y volver a Buenos Aires, todavía tiene la fantasía de pasar una temporada en el mar.