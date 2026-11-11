El auto de Kylie Minogue tiene ADN argentino

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El De Tomaso Mangusta es uno de esos autos que lo tienen todo: diseño, potencia y una historia fascinante. Si bien es un deportivo italiano de los años 60, volvió a ser el centro de atención millones de personas cuando apareció en el videoclip de Can't Get You Out of My Head, el hit de Kylie Minogue que marcó el pop internacional.

Kylie Minogue, la cantante y actriz australiana conocida como un ícono de estilo, condujo este vehículo en la producción estrenada en 2001. La estética futurista del video encontró en el Mangusta el complemento ideal para la imagen de la artista.

El porteño que desafió a los gigantes

Detrás de este auto hay un dato que sorprende a cualquier fanático de los motores: la marca De Tomaso fue fundada por Alejandro de Tomaso. Él nació en Buenos Aires en 1928 y, luego de iniciarse en el automovilismo, se mudó a Italia debido a problemas políticos en Argentina.

En 1959 fundó su empresa en Módena, una ciudad clave para los deportivos de lujo. Su objetivo era ambicioso: quería competir contra marcas como Ferrari, Lamborghini y Maserati, pero sin copiar sus fórmulas mecánicas. El Mangusta fue la expresión más fuerte de esa filosofía, combinando carrocerías y chasis italianos con motores de otros fabricantes.

La conexión argentina no quedó solo en la historia, sino también en la identidad visual. El emblema y los colores de De Tomaso se asocian tradicionalmente con referencias a la bandera argentina.

Diseño vanguardista y potencia estadounidense

Lanzado a fines de la década de 1960, el Mangusta se destacaba por su carrocería baja, capó alargado y líneas angulosas. El diseño estuvo a cargo de Giorgetto Giugiaro, mientras trabajaba en el estudio italiano Ghia. El resultado fue un coupé biplaza con motor central y una silueta que anticipaba algunas de las tendencias que dominarían el segmento de los superdeportivos.

El detalle más loco estaba en la parte trasera: en lugar de una tapa común para el motor, tenía dos paneles articulados que se abrían hacia los costados, como alas de gaviota. A esto se sumaban los faros escamoteables y una altura muy reducida.

En cuanto a la mecánica, De Tomaso eligió propulsores estadounidenses. Las primeras unidades traían un motor Ford V8 de 4.7 litros (el conocido 289) que entregaba unos 306 CV. Después, el modelo pasó a usar un V8 Ford 302 de 4.9 litros, con potencia menor en las versiones de producción habituales. Con tracción trasera y caja manual de cinco velocidades, las primeras configuraciones podían llegar a los 250 km/h.

Sin embargo, no todo era perfecto. El motor estaba ubicado detrás de los asientos y delante del eje trasero, lo que permitía que el auto fuera muy bajo, pero hacía que el comportamiento dinámico fuera exigente de conducir a altas velocidades debido a las limitaciones del chasis y la distribución de pesos.

Una provocación con nombre de animal

El nombre Mangusta, que significa mangosta en italiano, no fue elegido al azar. Este animal es conocido por enfrentarse a las cobras, y ahí reside la picardía de Alejandro de Tomaso.

Resulta que De Tomaso había trabajado en un proyecto de competición con Carroll Shelby, el constructor estadounidense asociado a los legendarios AC Cobra. Cuando esa colaboración se rompió, el argentino siguió adelante con su propio deportivo. La interpretación tradicional es que llamar al auto Mangusta fue una provocación simbólica hacia Shelby y sus Cobra.

¿Quién diría que un video pop de los 2000 escondía tanta rivalidad automotriz y orgullo nacional?