Josh O'Connor sería el nuevo James Bond

Espectáculos

Según The Sun, Josh O'Connor es el elegido para interpretar al mítico agente 007 en la producción de Denis Villeneuve. Aunque la elección se mantenía como un secreto bajo llave, el medio británico asegura que el actor ocupará los zapatos del icónico espía.

Si bien Callum Turner, el esposo de Dua Lipa, era uno de los candidatos favoritos y algunos medios ya lo daban por confirmado, el nombre de O'Connor empezó a sonar con más fuerza en las últimas horas.

Según una fuente, el episodio ocurrió en The French House: alguien se encontró con uno de los compañeros de reparto de Josh en la obra Golden Boy y, después de unas cuantas copas de cerveza, soltaron la primicia: Josh era el próximo James Bond.

Según la fuente, el actor les había confiado que consiguió el papel cuando el elenco de Golden Boy tomó unas copas para celebrar que la obra terminó su temporada en Halloween. O'Connor protagonizaba dicha pieza en el Teatro Almeida de Islington hasta el pasado sábado.

La fuente cerró diciendo que era evidente que estaban muy orgullosos de Josh y de lo que significaría para su carrera conseguir el papel de Bond.

O'Connor es un actor y guionista británico de 36 años con formación teatral. Si bien ya tiene trayectoria, el mundo lo terminó de conocer por su papel de El Rey Carlos en la serie The Crown, interpretación que le rindió un Premio Emmy y un Globo de Oro.

Honestamente, nos parece un acierto total. Tiene ese perfil sofisticado pero con el toque rebelde que necesita el personaje para renovarse. ¿Ustedes lo ven con el Martini en la mano o prefieren que se quede en la banca el esposo de Dua Lipa?