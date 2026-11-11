Torta de chocolate y caramelo: el postre más pecaminoso para cualquier festejo

Estilo de vida

Hablemos claro: hay tortas y hay ESTA torta. Si buscás algo que deje a todos con la boca abierta en un cumple o una fecha especial, este chocolate-caramel layer cake es la respuesta. Es básicamente el sueño de cualquier fan del chocolate: un bizcochuelo húmedo y rico unido por una crema de fudge que es una bomba.

Lo mejor es que es tan adictiva que es imposible que sobre un solo pedazo. Para que quede nivel profesional, el secreto es dejarla descansar unas horas antes de servirla para que todos los sabores se fusionen bien.

Ingredientes

Para el bizcochuelo:

200 g de manteca salted (cortada)

250 g de chocolate negro (70%), picado (más extra rallado para decorar)

2 1/2 tazas (550 g) de azúcar

1/2 taza (125 ml) de aceite vegetal

4 huevos grandes (a temperatura ambiente)

2 tazas (300 g) de harina leudante

1/2 taza (50 g) de cacao, tamizado

1 taza (250 ml) de agua hirviendo

Para el fudge de chocolate y caramelo:

1 1/2 tazas (330 g) de azúcar

135 g de glucosa líquida

450 ml de crema de leche entera

270 g de chocolate negro (40%) y 270 g de chocolate con leche, picados

3 cucharaditas de extracto de vainilla

Preparación

En una ollita, poner el azúcar, la glucosa y 90 ml de agua. Cocinar a fuego medio hasta que el azúcar se derrita y dejar hervir de 6 a 8 minutos hasta lograr un color dorado intenso.

Retirar del fuego y agregar con cuidado la crema. Volver a poner a fuego bajo y revolver de 3 a 5 minutos hasta que quede una mezcla lisa.

Sumar los chocolates y mezclar hasta que se derritan. Pasar la preparación a un bowl, agregar la vainilla, tapar con papel film y dejar enfriar hasta que espese.

Precalentar el horno a 150 °C (o 130 °C con convección). Enmantecar y forrar con papel manteca dos moldes de 20 cm.

Derretir la manteca con el chocolate a baño maría. Agregar el azúcar y el aceite, y mezclar.

Incorporar los huevos de a uno, batiendo bien cada vez. Sumar la harina y el cacao, y mezclar suavemente.

Verter lentamente el agua hirviendo hasta obtener una mezcla lisa. Dividir la masa en los dos moldes, golpearlos suavemente para sacar el aire y hornear durante 1 hora y 15 minutos (hasta que el palillo salga limpio con algunas migas húmedas). Dejar enfriar totalmente.

Llevar el fudge al freezer por 15 minutos para que tome cuerpo y batirlo con mixer hasta que esté ligeramente espumoso.

Cortar cada bizcochuelo horizontalmente para obtener 4 capas en total.

Armar la torta alternando: primera capa de bizcochuelo, fudge, segunda capa, fudge, tercera capa, fudge y cuarta capa con fudge arriba.

¿Quién se anima a hacerla este finde?