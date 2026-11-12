Todo listo para los Martín Fierro de Cable 2026: horarios y nominados

Espectáculos

Hoy, 12 de noviembre, se celebra la duodécima edición de los Martín Fierro de Cable. La ceremonia, organizada por APTRA, promete una noche llena de estrellas del periodismo y el espectáculo. La transmisión completa, tanto de la alfombra roja como de la gala, estará a cargo de A24.

Para los que aman el chisme de los looks y quieren ver quién llega con el outfit más jugado, la previa arranca a las 19.30. Paula Varela y Guido Záffora serán los encargados de recibir a los protagonistas y analizar cada detalle de la moda en la alfombra roja. Después, a las 21, empieza oficialmente la ceremonia de premiación, conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe.

Los candidatos a la estatuilla

En cuanto a las señales, A24, TN y C5N son las que más candidaturas tienen en esta edición. En la categoría de programas periodísticos, los nombres que más suenan son Basta Baby, con Baby Etchecopar en A24; Duro de Callar, de Tomás Méndez en Crónica; y Redespiertos, el ciclo de Guido Martínez por TN.

Por el lado de los magazines, la competencia está picante entre Arranca la tarde, donde Marina Calabró y Facundo Pastor representan a A24; Duro de Domar, conducido por Pablo Duggan en C5N; y Empezar el día, el programa de Yuyito González en Ciudad Magazine.

La pelea por el Oro

El premio máximo de la noche siempre genera expectativas. Si miramos los últimos años, los ganadores fueron Sport Center en 2022, A dos voces en 2023 y Gustavo "El Gato" Sylvestre en 2025. Ahora queda ver quién se queda con el trofeo más codiciado de la televisión argentina.

¿Quién creen que se lleva el Oro este año?