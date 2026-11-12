Daniela Celis y el efecto rebote de sus lágrimas: ahora dice que los hombres se le regalan

Espectáculos

Daniela Celis volvió a poner el tema de su vida sexual sobre la mesa, pero esta vez para hablar de las consecuencias de haberse expuesto. Según contó en Streams Telefe, el clip donde lloraba porque se le complicaba tener relaciones fue un punto de inflexión total. Aseguró que, desde ese momento y hasta ahora, siente que todos los hombres se le regalan donde sea que vaya.

Pero ojo, que no todo es color de rosa. Celis confesó que tanta atención empezó a resultarle molesta. No quiere que le digan cosas lindas en el estacionamiento; solo quiere pagar y volverse. Fue tajante al decir que no tiene ninguna necesidad y que, aunque tiene a un montón de hombres disponibles si quisiera, elige estar sola.

La cantidad de insinuaciones terminó por agobiarla tanto que, con humor, remató: "Entonces les quiero contar que soy lesbiana".

Para los que no se acuerdan del drama original, en septiembre la ex GH tuvo un momento de mucha angustia en el programa Patria y familia, de Luzu TV. En esa oportunidad, lloró contando que llevaba tiempo sin tener sexo y que eso la hacía dudar de todo. Se preguntaba si era linda, si era muy pesada o qué era lo que veían los hombres para espantarse. Claramente, el panorama cambió bastante desde aquel día.