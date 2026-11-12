Nenu López saltó por la filtración de sus audios con Franco Zunino: "Me parece increíble"

Espectáculos

Nenu López rompió el silencio el miércoles 11 de noviembre después de que circulara un audio privado donde se la escucha discutiendo a los gritos con su expareja, Franco Zunino. A través de sus historias de Instagram, la influencer rechazó que la grabación refleje lo que ocurrió en la relación y negó rotundamente que la separación haya sido producto de una infidelidad.

Nenu y Franco son exparticipantes del reality Gran Hermano y ahora se encuentran en el ojo de la tormenta por una filtración que puso en duda su intimidad.

El audio que encendió todo

La grabación fue filtrada por un vecino del departamento de López y difundida por Pepe Ochoa en el streaming Bondi Live. Antes de reproducir el material, Ochoa afirmó que Nenu había descubierto que Zunino le fue infiel y aseguró que la pareja venía mal hace tiempo, con peleas recurrentes y desconfianza.

En el audio, se escucha a López quebrada lanzando acusaciones directas contra Zunino, a quien le reclama que borró el chat y le pide que se vaya.

El descargo de Nenu

La bailarina utilizó dos placas en Instagram para hacer un descargo contundente. Primero, calificó de increíble que usaran un audio suyo llorando en un momento de angustia para armar una historia que no tiene nada que ver con la realidad. escribió que no todo llanto es consecuencia de una infidelidad ni toda separación tiene una tercera persona detrás, y dejó claro que no permitirá que su vulnerabilidad sea una excusa para inventar versiones.

Además, pidió respeto y empatía para ambos, remarcando que detrás de los comentarios hay personas y sentimientos. Nenu criticó a quienes redujeron la ruptura a situaciones aisladas o salidas con amigas, asegurando que una relación es mucho más compleja de lo que se ve desde afuera y que hay cosas que pertenecen a la intimidad y no deben ser juzgadas por terceros.

Para cerrar, pidió que dejaran de buscar culpables o de tomar partido, subrayando que no todo es blanco o negro ni tiene un único responsable.

La postura de Franco Zunino

Por su parte, Zunino también se manifestó a través de su cuenta de X. El ex participante de Gran Hermano fue tajante al escribir que nadie engañó a nadie.

Zunino apuntó contra los opinólogos que se basan en información incompleta y afirmó que no se iba a sumar a la polémica solo porque algunos quieran tener la noticia del momento. "De afuera opina cualquiera, pero puertas adentro sabemos cómo están las cosas y lo que pasa", concluyó.

En sintonía, ambos coincidieron en que la narrativa pública es falsa y que el audio fue descontextualizado. Ni López ni Zunino confirmaron los motivos reales de la separación, pero pidieron que se deje de alimentar las especulaciones.