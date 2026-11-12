Pilar Smith confirmó su separación: "Decidí cortar yo"

Espectáculos

Pilar Smith no se guardó nada y confirmó su separación de Rafael Ruiz Huidobro en pleno programa de LAM. La periodista fue tajante al explicar que la decisión fue suya y que el motivo principal fue el desgaste de la relación. Además, para cerrar el tema y evitar especulaciones, descartó que hubiera terceras personas involucradas en la ruptura: "No hubo terceros en discordia. Desgaste", aseguró.

El romance entre la panelista y el director de partido de la Liga Profesional de Fútbol había empezado en 2019. El encuentro fue muy casual: se conocieron en un restaurante de Costanera Norte cuando Pilar se sentó en una silla que Rafael había dejado un momento para buscar algo en su auto. Cuando él volvió y se sentó al lado, empezaron a charlar y así arrancó la historia.

Sin embargo, el camino no fue lineare. A lo largo de siete años, la pareja pasó por varias crisis y reconciliaciones. En 2024 ya habían hecho pública una separación y en junio de 2025 Pilar confirmó que intentaron recomponer el vínculo, pero no lo lograron. En agosto de ese mismo año anunciaron que se daban otra oportunidad.

Mientras Pilar intentaba explicar lo que pasó con su ex, el clima en el panel se puso picante. Sus compañeros empezaron a bromear sobre la posibilidad de que la periodista ya estuviera saliendo con alguien más y no tardaron en tirar nombres de posibles candidatos.