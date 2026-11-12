Ana Paula Dutil volvió a las redes tras el caos por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Espectáculos

Ana Paula Dutil volvió a publicar en sus redes sociales después de haber desactivado su cuenta. La decisión fue el resultado de la cantidad de mensajes agresivos que recibió luego de que su nombre quedara en el centro de la polémica por la separación entre Julieta Prandi y el cantante Emanuel Ortega.

El problema surgió cuando la conductora de La 100 (Prandi) descubrió mensajes entre dos de sus amigas y el músico, con quien querían hacer trabajos en su estudio de grabación. Ante el ruido mediático, Dutil optó por alejarse y refugiarse en el campo, donde compartió varias fotos disfrutando del aire libre, el silencio y la naturaleza para dejar atrás la controversia.

El descargo de su hija

Antes de que la exmodelo reapareciera, su hija India habló en el programa Desayuno Americano sobre la situación. La joven contó que a su madre le gritaban cosas feas en la vía pública y calificó de "muy feo" que haya tenido que cerrar sus redes sociales por lo que se estaba diciendo.

India salió en defensa de su madre asegurando que no tiene nada que ver con la situación. Según explicó, si Ana Paula le pasó trabajo a Emanuel Ortega, lo hizo como cualquier madre que ayuda al padre de sus hijos para darle más visibilidad y laburo.

Para cerrar el tema, la joven aclaró que su mamá no tiene ningún interés en volver con su padre ni en meterse en el conflicto. Mientras tanto, los seguidores de Dutil empezaron a dejarle mensajes de apoyo tras su regreso a las plataformas digitales.