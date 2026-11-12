Mario Pergolini se puso sentimental y le pidió perdón a su hijo al aire

Espectáculos

Mario Pergolini tuvo un momento de pura emoción en Otro día perdido. El periodista interrumpió la dinámica de su programa para mandarle un saludo público a su hijo mayor, Tomás Pergolini, que cumplió 33 años.

Todo empezó cuando Mario contó una charla que tuvo con su hijo sobre la visita del papa León XIV a Argentina. Según el conductor, Tomás le hizo una observación que lo tomó por sorpresa: le dijo que no iba a ver otro Papa. La reacción de Pergolini fue inmediata.

Ese comentario dio pie a una broma de Agustín "Rada" Aristarán. Pero Mario tenía otro motivo para hablar de su hijo y decidió aprovechar el momento para dedicarle un saludo.

"Tomás, un beso grande, te queremos mucho. Gracias por todo. Perdón por todo también", lanzó el comunicador frente a las cámaras.

Después del mensaje, Mario no ocultó su sorpresa por el paso del tiempo al repetir que su hijo mayor ya tiene treinta y tres años. El conductor recordó con nostalgia que solía saludar a Tomás por televisión cuando era chico.

Rada le señaló que acababa de hacer exactamente lo mismo, y Pergolini respondió entre risas que ya lo había vuelto a saludar.