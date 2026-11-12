Cinthia Fernández lanzó una bomba con una ecografía y terminó siendo un troleo

Espectáculos

Cinthia Fernández dejó a todos con la boca abierta al publicar la imagen de una ecografía acompañada de la frase "Se agranda la familia". El anuncio disparó inmediatamente las especulaciones sobre un posible embarazo de la mediática, que hace dos años anunció su compromiso con Roberto Castillo.

Sin embargo, la noticia no era para ella. La verdadera protagonista de las imágenes era Neni, una de sus mascotas, que está esperando cachorros. En el video de la consulta veterinaria, Fernández se mostró entusiasmada mientras la médica le explicaba el estudio y se mostró incrédula al principio del clip.

La emoción siguió cuando la profesional le señaló que en la pantalla se podía ver la cabeza de uno de los cachorros y el latido de su corazón. También le habló a su perra mientras veía las imágenes: "Compórtate, que estamos viendo a tus bebés".

Fernández dijo que su mascota recibe cuidados durante el embarazo. Hacia el final del video se escucharon ladridos, aparentemente de otro de los animales de la familia, y Cinthia intentó calmarlo.

Un cumple festejado en Miami

Este revuelo llega poco después de que la panelista celebrara su cumpleaños con un viaje a Miami. En una galería de fotos, compartió los momentos que pasó junto a sus hijas y su pareja frente al mar, incluyendo paseos en lancha, caminatas por la ciudad y una salida nocturna. "Qué más puedo pedir, en mi cumpleaños feliz", escribió para cerrar el posteo.

En las imágenes se la ve disfrutando de la playa con sus hijas; las tres caminaron tomadas de la mano hacia la costa usando trajes de baño y shorts de jean. También compartió una selfie con una de las niñas, ambas con el pelo mojado después de entrar al agua, y una foto en un ascensor junto a dos de sus hijas antes de salir.

Paseos y romance en la bahía

El festejo incluyó recorridas por la bahía en una lancha, donde pudieron ver los puentes, los edificios y la costa. En algunas tomas, sus hijas aparecieron sentadas en la proa, de espaldas a la cámara, mientras la embarcación avanzaba con una bandera de Estados Unidos en el frente.

Roberto Castillo también estuvo presente en el viaje y apareció en varias fotos. En una de ellas, el abogado abrazó a Fernández sobre la cubierta de la lancha mientras el resto del grupo descansaba. Con playa y actividades al aire libre, la panelista resumió así el viaje que eligió para festejar su día lejos de Buenos Aires.

Sinceramente, nos pegó un susto gratis con el posteo, pero qué lindo que Neni sea la que amplíe la familia.