Edith Hermida no tuvo filtro y le preguntó a Rocío Robles sobre su intimidad con Adrián Suar

Espectáculos

Edith Hermida decidió que la cocina de MasterChef Celebrity era el lugar ideal para hacer preguntas sin vueltas. Mientras los participantes estaban concentrados en preparar una torta rogel, la periodista aprovechó el momento para interrogar a Rocío Robles sobre su romance con el productor Adrián Suar.

Todo empezó con una consulta sobre cómo se conocieron. Rocío explicó que sus caminos se cruzaron en el ámbito laboral, aunque aclaró que al principio no tenían contacto directo. Contó que empezó a trabajar en Canal 13 y que, aunque Suar iba los días de apertura del Bailando, no se veían.

Pero Edith no se quedó conforme con esa respuesta y decidió avanzar hacia un terreno mucho más personal. Sin vueltas, le preguntó si lo habían hecho la primera vez que salieron.

La respuesta de Rocío fue un "Noooo" tajante, dejando claro que la historia no había avanzado de esa manera en su primer encuentro. Sin embargo, la periodista redobló la apuesta y quiso saber cuánto tiempo había pasado hasta que concretaron la intimidad, con otra pregunta picante sobre cuánto había esperado.

Entre risas y con total sinceridad, Rocío Robles cerró el intercambio contestando que no fue mucho el tiempo de espera. Así, el desafío de repostería terminó siendo la excusa perfecta para una charla descontracturada donde la intimidad fue la protagonista.