Cambios en el prime time: eltrece estrena programa de humor y mueve a Mirtha

Espectáculos

El sábado 14 de noviembre a las 21.30 horas, eltrece lanza Todo sigue igual. El nuevo programa de actualidad y humor llega de la mano de Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, quienes prometen mezclar dos generaciones y miradas distintas para analizar la agenda semanal.

La idea es combinar información con ironía y mucho humor. El ciclo va a recorrer las noticias y los acontecimientos más relevantes de la semana, pero con un foco muy particular: el tratamiento que hacen los medios de comunicación y las charlas que explotan en las redes sociales. Básicamente, quieren poner en perspectiva lo que pasó y lo que se dijo, usando la comedia para navegar el absurdo cotidiano de la realidad argentina.

Cada emisión tendrá un eje temático y una figura invitada que se sumará a la charla para dar su punto de vista. Para el debut, la invitada será Araceli González. Además, el programa contará con una banda completamente en vivo .

Este estreno implica un movimiento en la grilla. A continuación, a las 22.30 horas, seguirá el ciclo La noche de Mirtha. Con este cambio, el canal decidió modificar el prime time del sábado con el objetivo de mejorar los niveles de rating de su programación.

Sinceramente, que haya una banda en vivo y un enfoque en el absurdo de las redes suena a que quieren refrescar la noche. Veremos si el dúo de Moldavsky y Kirzner logra atrapar a la audiencia antes de que llegue la Chiqui.