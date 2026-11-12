Jorge Rial soltó la bomba sobre la separación de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Espectáculos

Jorge Rial contó que la separación entre Mariana Fabbiani y Mariano Chihade tuvo un detonante económico muy puntual. Según el conductor, el problema surgió a raíz del fracaso financiero de la serie de Fito Páez, producida por Chihade. Rial afirmó que, aunque la serie fue un éxito de público y fue una de las más vistas, el acuerdo con Netflix no fue favorable, asegurando que la plataforma paga mucho menos de lo que vale cada producción.

El periodista detalló que Chihade habría perdido entre dos y tres millones de dólares con ese proyecto. Ante la falta de fondos, el productor le pidió dinero a Mariana Fabbiani. La conductora accedió y utilizó fondos de la herencia de su abuelo para salvar el negocio de su pareja.

Este movimiento financiero terminó generando un "quilombo marital". Rial relató que Fabbiani llegaba llorando al canal América diciendo que no sabía si iba a recuperar esa plata. Finalmente, la situación derivó en una separación momentánea porque ella se hartó de haber puesto el dinero en un proyecto que no era suyo.

Sobre el estado actual de esa deuda, Rial comentó que no sabe si Chihade se la devolvió, aunque calcula que podría hacerlo con lo que cobraría ahora que su productora, Mandarina, se vendió al Grupo Octubre de Víctor Santamaría por 6 millones de dólares.

Este relato salió a la luz en una de las "ediciones especiales" que el periodista está realizando antes de lanzar su propio canal de streaming, Ensalada Rusa, el 16 de noviembre. Cabe recordar que Rial se había ido del canal Carnaval hace unos días.