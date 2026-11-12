Sol Pérez ya activó el modo verano con microbikinis y brillos

Espectáculos

Sol Pérez ya empezó a calentar motores para el verano y lo hizo como siempre: impactando con sus elecciones. Recostada en el jardín de su casa, la ex chica del clima mostró dos de las microbikinis que no pueden faltar de cara al verano.

Primero apostó por un modelo blanco, un clásico que no falla, con corpiño triangular regulable y bombacha tiro alto cavada. El toque distinto lo dieron los pequeños apliques brillantes plateados y un acabado texturado. Después, fue por una opción más romántica con la misma moldería pero en color rosa pastel, con tiras finas en la bombacha y un diseño texturado en líneas diagonales.

En ambas fotos se la ve relajada, con el pelo recogido y cara lavada, confirmando que cuando el traje de baño es el protagonista, no hace falta sumar nada más.

El recuento de Miami

Algunas semanas atrás, durante unos días de relax en Miami, ya había marcado tendencia con sus trajes de baño. En ese viaje, se lució con un modelo celeste con estampado de lunares marrones, usando un corpiño triangular escotado con breteles finos y bombacha colaless.

También compartió una foto con un diseño igual de audaz y cavado, pero esta vez con estampado de flores y arabescos en tonos bordó, rosa y dorado. Este modelo sumaba breteles dobles y más brillantes plateados en el corpiño.

Para cerrar el desfile de looks, Sol apareció en una foto familiar en el agua usando una microbikini lisa en marrón chocolate. Ese color fue la estrella de 2025 y, sigue pisando fuerte para este verano. En estas imágenes se mostró con el pelo suelto al natural y casi sin maquillaje, con un estilo effortless.