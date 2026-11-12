El Puma Rodríguez se levantó y se fue del jurado de Es mi sueño

Espectáculos

Un inesperado momento se vivió en el jurado de Es mi sueño. El Puma Rodríguez decidió levantarse de su silla y retirarse en medio del programa, sin decir una sola palabra antes de irse. La situación sorprendió no solo a Abel Pintos, sino también a Angela y Joaquín Levinton.

Pintos lo tomó con humor y soltó: "Se fue, listo. Este momento iba a llegar, en el que el Puma se harte y nos abandone. Fue muy lindo mientras duró".

Levinton se sumó a la joda y agregó que le encantó el tiempo que el artista estuvo en el programa, planteando si debían buscar a alguien para ocupar esa silla o dejarla vacía. Según se vio, Levinton se quedó por un momento en el lugar del Puma, junto a Angela, hasta que el artista regresó.