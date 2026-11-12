Tini volvió a modelar y nos dejó los looks para el verano 2025

Espectáculos

Tini Stoessel retomó su faceta de modelo para la nueva campaña de la marca Ripley. Para esta colaboración, la cantante argentina apostó por textiles ligeros, flores y el color turquesa como protagonistas de sus elecciones para el verano 2025.

Uno de los looks destacados es un conjunto monocromático blanco compuesto por un pantalón capri holgado con detalles en el ruedo y una remera de manga larga al cuerpo. El detalle estuvo en un botón que dejó a la vista un corpiño rosa cálido. Para completar el outfit, sumó sandalias negras peep toe y cadenas doradas.

En la parte de playa, Tini modeló una bikini blanca de líneas clásicas con estampado floral en los costados y breteles finos. Para darle un toque más producido, le sumó un sweater asimétrico corto y holgado en color turquesa, un pantalón capri marrón de tiro bajo y un brazalete blanco de gran tamaño.

De la playa al escenario

Más allá de la moda veraniega, Tini estuvo dando el todo por todo en sus presentaciones en Guatemala y Venezuela con looks mucho más extremos. En una de sus performances, eligió una estética que mezcla lo romántico con el punk: un corpiño negro con encaje y red en blanco y violeta, una minifalda de tul negra con flores violetas tridimensionales y una bombacha vedetina fruncida.

Para cerrar ese look, se puso unas bucaneras violetas con argollas y mangas abullonadas metalizadas en color plata que le dieron todo el volumen.

En otra presentación, optó por una blusa traslúcida turquesa con volados y mangas amplias, combinada con un corpiño dorado brillante y ropa interior blanca. También destacó un conjunto más salvaje con un corpiño armado metalizado con flecos sobre el abdomen, guantes de charol acordonados y un culotte negro. Para el toque final, lució su melena rubia con ondas y mechones rosas.

Sinceramente, pasamos del look tranqui de playa a los outfits de show en un segundo, pero Tini maneja los extremos como nadie.