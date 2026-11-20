Espectáculos

Mientras que en algunas familias los hijos siguen los pasos de sus padres desde chicos, en el clan Sabatini-Fulop pasó algo distinto. Tiziana, la hija menor de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, decidió tomar un camino completamente diferente al de su madre y su hermana. A diferencia de Oriana, que construyó una carrera como actriz y cantante en los medios, Tiziana prefirió mantenerse alejada de los flashes para desarrollar su creatividad en otro lado.

Catherine Fulop, actriz, cantante y modelo venezolana radicada en Argentina, es la madre de ambas. Si bien Tiziana nació el 1 de junio de 1999 y durante su infancia participó en producciones junto a su mamá y su hermana, además de tomar clases de canto, nunca tuvo la intención de proyectar una carrera profesional en el mundo del espectáculo.

El camino del diseño y el branding

Tiziana encontró su lugar en el Diseño Gráfico, carrera de la cual se recibió en 2021 en la Universidad de Palermo. Su enfoque profesional se centró en las marcas y fundó, junto a Sol Kaufer, Complemento Estudio Creativo. Se trata de una propuesta dedicada al branding y al naming de marcas, donde decidió darse a conocer frente a sus clientes utilizando también su apellido materno.

Según la descripción de su sitio web, el estudio se dedica a desarrollar marcas con propósito y personalidad, creando identidades visuales que sean memorables, estratégicas y con un gran impacto emocional. El servicio que ofrecen es integral, acompañando a los clientes desde la conceptualización hasta la ejecución en todas las áreas del diseño gráfico. Actualmente, trabajan con proyectos enfocados en cosmética, gastronomía y moda.

Incluso Tiziana trabajó con su propia familia en el ámbito profesional. El estudio fue parte del lanzamiento de Oriana como autora, encargándose del diseño de la portada de su libro Podría quedarme acá. Para ese trabajo, buscaron traducir el universo crudo, íntimo y visceral que da forma a la obra de su hermana.

El desafío de la exposición

Aunque generalmente prefiere que su trabajo hable por sí solo, en el último tiempo Tiziana decidió exponerse un poco más. Grabó videos junto a su socia para dar a conocer su proyecto y fue la protagonista de un reel con recomendaciones para quienes quieren emprender. Estos contenidos fueron compartidos por su madre y su hermana, demostrando el apoyo incondicional que tiene de su familia.

Catherine Fulop es fanática de sus hijas y suele compartir sus logros en redes sociales. Cuando Tiziana cumplió años, la actriz le dedicó un posteo en Instagram con un video y un mensaje donde la describió como una de las personas más fuertes, capaces e independientes que conoce. En sus palabras, Tiziana es su cable a tierra y le recuerda la importancia de vivir con autenticidad y amor.

Sin embargo, la diseñadora siempre tuvo claro que la exposición no es lo que más le gusta. En una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina hace algunos años, sostuvo que no se divierte exponiéndose y que le molesta que la gente opine sobre su vida. Esta postura se mantuvo firme incluso en situaciones familiares complejas: fue la única integrante de la familia que no se pronunció sobre el conflicto con su tía, Gabriela Sabatini.

Vínculos y vida personal

Tiziana también admitió que le molestaban las comparaciones constantes con su hermana. A pesar de que físicamente se pueden parecer, sostuvo que son dos personas totalmente distintas, aunque aclaró que mantienen una relación muy buena, siendo no solo hermanas sino también amigas. A pesar de su perfil bajo, mantiene una presencia fuerte en Instagram, donde llega a 466 mil seguidores.

En el plano personal, está en pareja desde hace varios años con el jugador de rugby Joaquín Ezcurra. Este año sumó dos roles nuevos en la familia: el de tía y el de madrina de Gia, la hija de Oriana y Paulo Dybala, nacida en Roma el 2 de marzo. Para darle la bienvenida a su ahijada, Tiziana viajó a la capital italiana y realizó varias visitas a la ciudad para pasar tiempo con la bebé.

Seamos honestos: en una familia donde todos son estrellas, que alguien elija el diseño y el silencio es la verdadera jugada maestra. ¿Será que el bajo perfil es el nuevo lujo?