Espectáculos

Ludmila Romero volvió a quedar en el centro de la atención mediática por los detalles de un conflicto judicial con Rodrigo de la Serna. El actor y Romero mantuvieron una relación durante varios años y tienen dos hijos en común.

Aunque la periodista, que es oriunda de Rosario, siempre eligió mantener un perfil alejado del espectáculo, su nombre empezó a circular nuevamente a raíz de revelaciones realizadas en LAM.