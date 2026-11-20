Espectáculos

Anita Espasandín reaccionó con firmeza ante las versiones que aseguran que su relación con Benjamín Vicuña, el actor chileno, atraviesa un momento difícil. "No tenemos crisis", afirmó la empresaria en diálogo con Juan Etchegoyen.

El ruido empezó cuando Paula Varela sugirió que Espasandín estaría cansada de los conflictos de Vicuña con sus hijos y que se preguntaría cuánto tiempo más duraría la situación. Según esa versión, el actor no querría separarse, pero ella ya no aguantaría más.

Sin embargo, Anita fue tajante y insistió con los dichos del propio Benjamín en SQP, donde negó cualquier tipo de inestabilidad en el vínculo.