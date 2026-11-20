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Manuel Wirzt presenta Versiones Encontradas, un nuevo álbum compuesto por canciones de otros autores a las que decidió darle una identidad propia sin borrar aquello que las hizo inolvidables. El proyecto nace de una conexión emocional y funciona como un recorrido por su historia personal, desde sus primeros años hasta los temas que lo acompañaron a lo largo de sus más de tres décadas de carrera. El artista se presentará en La Trastienda este 20 de noviembre.

Manuel Wirzt es un cantante, músico, compositor, mago, actor, mimo, director teatral y conductor de televisión argentino.

La cocina del disco y el riesgo de los covers

Para este trabajo, Wirzt se enfocó intensamente en la producción junto a Sergio Pérez. A diferencia de otros proyectos donde trabaja con equipos más grandes, en esta ocasión fueron solo dos las personas encargadas de la producción y los arreglos. El cantante explicó que se dedicó a pensar cómo vestir cada canción, jugando con la idea de cómo habrían sido esas obras si hubieran sido suyas originalmente.

Al tratarse de temas muy conocidos, el artista señaló que es necesario trabajar con mucho respeto y cuidado. Un ejemplo de esto es su versión de "Laura no está", la cual siempre sintió como rock and roll. Para Wirzt, la historia de esa canción tiene tres protagonistas: una mujer dispuesta a hacer cualquier cosa para pasarla bien y un hombre que, aunque está con ella, tiene la cabeza puesta en la mujer que se fue. Ese análisis lo llevó a decidir que la versión debía ser más roquera.

El valor del intérprete y la lucha contra la nostalgia

En este disco, Wirzt quiso que apareciera el artista que aprendió a cantar, que perfeccionó su técnica y corrigió errores que antes pasaban desapercibidos. Por eso, definió que Versiones Encontradas es un trabajo que le da más lugar al intérprete que al autor. Su objetivo no fue la nostalgia, sino traer aquello que le hizo bien en el pasado para ponerlo al servicio de quienes lo escuchan hoy.

Sobre la nostalgia, el cantante advirtió que es algo peligroso porque uno puede quedarse estancado en ella. Por eso, su enfoque es rescatar la emoción positiva de aquel momento. Un ejemplo concreto es la canción "La nave del olvido". Wirzt recuerda que sus padres eran personas muy secas con el contacto físico, que no se daban besos ni caricias en el día a día. Sin embargo, cuando sonaba ese tema interpretado por José José, su padre sacaba a bailar a su madre. El artista recuerda que tenía nueve o diez años y se sorprendía al verlos mirándose y besándose, asombrado por cómo una canción podía transformar a dos personas.

Lecciones de infancia y el impulso de seguir creando

El álbum también lo conecta con los inicios de su carrera, específicamente con "Puerto de Santa Cruz", su primer hit. Wirzt recuerda que en esa época cantaba con la guitarra y usaba un ponchito. También compartió una anécdota de cuando tenía diez años: una maestra de la colectividad italiana lo llevó a cantar a una fiesta frente a 300 personas. Sentado en una silla donde ni siquiera le llegaban los pies al piso, los nervios lo traicionaron, se olvidó la letra y terminó llorando.

En ese momento, un hombre mayor se acercó y lo alentó a empezar de nuevo. Wirzt relata que en ese instante él se había abandonado y no se le había ocurrido que podía volver a empezar. Gracias al aliento de aquel hombre, terminó la canción y recibió el aplauso del público. Para él, esa experiencia le enseñó que siempre se puede volver a empezar, una lección que hoy comparte para ayudar a otros.

El deseo de escribir la canción definitiva

Aunque el disco actual es de versiones, Wirzt sigue escribiendo material propio. Sus composiciones parten siempre de una emoción, que puede ser detonada por un libro, una película o canciones de artistas como Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro o alguna banda. El cantante menciona que tiene canciones nuevas y otras que quedan guardadas en un cajón, impulsado por la necesidad de contar historias.

Incluso después de tantos años, Wirzt mantiene la convicción de que todavía le falta escribir su mejor canción. Define esto como un mecanismo de defensa que lo impulsa a levantarse y seguir buscando, bajo la premisa de que lo mejor siempre está por pasar.