Espectáculos

Milo J acaba de vivir uno de los hitos más grandes de su carrera al debutar en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El artista argentino se presentó en el emblemático Studio 6B del Rockefeller Center en Nueva York para llevar su música a millones de espectadores estadounidenses. Para esta ocasión, eligió interpretar “Niño”, uno de los temas más destacados de su último álbum, La vida era más corta.

La puesta en escena fue muy cuidada y apostó por un clima íntimo: luces tenues, pastizales y un árbol sin hojas. Con esta estética, Milo J buscó combinar su estilo personal con las raíces folclóricas que marcaron esta nueva etapa de su trayectoria profesional. En el escenario estuvo acompañado por la tecladista Jazmín Kendikian, logrando una recepción muy cálida por parte del público. Al terminar la canción, Jimmy Fallon celebró la actuación diciendo: “¡Vamos, vamos! Así se hace. Muchísimas gracias. Fue fantástico”.

Regalos con identidad argentina

Más allá de la música, hubo un encuentro en el camarín que ya empezó a dar vueltas en las redes sociales. Milo J le entregó dos regalos cargados de identidad argentina: una camiseta oficial del Deportivo Morón y un gorro coya, también conocido como chullo. Fallon posó sonriente con los obsequios y comentó que el gorro era “perfecto para este clima”, refiriéndose a las bajas temperaturas que hacen en Nueva York.

Este gesto tiene un valor especial porque el músico nunca dejó de mostrar su cariño por el Deportivo Morón, club del cual es hincha y patrocinador. De hecho, la camiseta que recibió el presentador llevaba el nombre del artista, quien desde octubre de 2024 es sponsor en la indumentaria del equipo. No es la primera vez que Milo J exporta estos colores: en 2025 también le regaló una camiseta al presentador español David Broncano cuando visitó el programa La Revuelta.

Premios y nominaciones

Esta visita a la televisión estadounidense coincide con una racha increíble para el cantante. Días antes de su presentación, Milo J ganó cuatro premios Latin Grammy 2026, destacándose el reconocimiento a Grabación del Año por “Niño” y el de Mejor Álbum Folclórico por La vida era más corta. Además, ya tiene dos nominaciones para los Grammy 2027 en las categorías de Mejor Canción Latina y Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo.

El crecimiento internacional del artista también tiene una conexión fuerte con Santiago del Estero. En la creación de “Niño” y del álbum que lo llevó hasta el escenario de Fallon participó el músico y productor bandeño Santiago “Santi” Alvarado. A esto se suma que Milo J profundizó su vínculo con el folclore santiagueño trabajando con Cuti y Roberto Carabajal, y eligió localidades como Villa Atamisqui y Suncho Corral para grabar parte de sus producciones audiovisuales.

Los próximos pasos en el mundo

El recorrido internacional de Milo J recién empieza. Durante la emisión del programa, Fallon anunció que el cantante comenzará una gira por Estados Unidos en marzo de 2027. Además, en abril tendrá una presentación en Coachella, uno de los festivales de música más importantes a nivel global. Antes de esos hitos, el artista seguirá con shows en distintos escenarios internacionales y cerrará este año con un espectáculo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Entre el folclore, los premios y el detalle de haber dejado una camiseta del Deportivo Morón en manos de uno de los conductores más famosos del mundo, Milo J demuestra que se puede escalar globalmente sin soltar las raíces.