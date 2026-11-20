Espectáculos

Matías Martin decidió abrir una ventana a su vida privada y compartió las imágenes de un viaje muy especial junto a su hijo Alejo. El destino fue Barcelona, donde el conductor y el joven pasaron días recorriendo la ciudad, visitando museos y disfrutando de la costa española con un mate, el sello argentino que no faltó en las postales del viaje.

El álbum de fotos mostró diversos momentos de la estadía, desde caminatas por las calles hasta paradas frente a obras de arte y recorridos por la arquitectura característica de la ciudad. Fue una escapada marcada por la distensión y el tiempo de calidad, alternando instantes al aire libre con visitas a espacios culturales y galerías.

Una pausa necesaria

El viaje tuvo un trasfondo emocional importante. Martin utilizó su publicación para reflexionar sobre el afecto y la importancia de compartir tiempo juntos, describiendo estas jornadas catalanas como momentos que "acarician el alma y sacuden el corazón". Para el conductor, el clima de las vacaciones fue de risas, asombro y conversaciones profundas y sinceras.

Además, Matías confesó que este viaje llegó después de un año que presentó diversas dificultades. En su texto, destacó el valor de construir historias y recuerdos que luego se cuentan a los seres queridos, asegurando que ambos se merecían este descanso. Cerró su mensaje con un "Salud!", subrayando la conexión y la cercanía que mantiene con su hijo lejos de las cámaras y los estudios de radio y televisión.

El gesto de Natalia Graciano

La publicación llamó la atención no solo por las fotos, sino porque Martin no suele exponer su intimidad familiar en las redes sociales de manera frecuente. Entre los comentarios de sus seguidores, resaltó la reacción de Natalia Graciano, madre de Alejo. La modelo le escribió directamente a su hijo un "Te amo", acompañando el mensaje con emojis de corazones.

Este gesto afectuoso se sumó a las imágenes del joven relajado durante el paseo con su padre.

El contexto familiar

La relación entre Matías Martin y Natalia Graciano terminó en diciembre de 2023, luego de casi 20 años de matrimonio. Ambos son los padres de Alejo y de Mía. Desde la separación, cada uno siguió adelante con sus proyectos personales, aunque han mantenido el contacto público principalmente a través de gestos relacionados con sus hijos.

En el caso de Martin, el conductor sostiene actualmente un vínculo con la vestuarista Paloma Cavanna, quien le dedicó un saludo público por su cumpleaños. Sin embargo, en esta oportunidad, el centro de la historia fue la experiencia compartida con Alejo y la oportunidad de hacer una pausa para acumular recuerdos para el futuro.