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Antonela Roccuzzo aterrizó en Perú para una gira representando a una importante marca de joyería y no pasó desapercibida. Durante su visita, la argentina se convirtió en el centro de todas las miradas, no solo por su rol profesional, sino por el despliegue de moda que eligió para cada ocasión. Mientras ella recorría el territorio, los fanáticos aprovecharon sus publicaciones para preguntarle por Lionel Messi, quien no la acompañó en este viaje ya que se quedó en Estados Unidos para cumplir con sus compromisos laborales.

Antonela Roccuzzo es una influencer argentina y la esposa del futbolista Lionel Messi, quien actualmente juega como delantero en el Inter Miami y es el capitán de la Selección Argentina.

Una cena de lujo y un look impactante

El momento más fuerte de su gira fue, sin dudas, la cena de la empresa de joyas. Para este evento, Antonela eligió un vestido hecho por una casa de lujo de Italia que dejó a todos boquiabiertos. La prenda era al cuerpo, con mangas largas y volados en la presentación, destacándose por un estilo Paisley en tonos bordó, marrón y celeste.

Para cerrar el outfit, sumó un bolso negro de una marca prestigiosa y, por supuesto, las joyas de la firma que representa. Fue un lookazo total que confirmó su ojo para la moda de alta gama.

El lado más relajado y la conexión con los fans

Pero no todo fue glamour de gala. Antonela también mostró su faceta más informal en un video donde compartió imágenes de Cusco y de una alpaca, dos emblemas muy fuertes de Perú. Para esos paseos, optó por un estilo mucho más tranqui: jean, remera blanca, botas negras y un trench color marrón.

Este video generó una ola de comentarios donde la gente no dejaba de mencionar a Messi. Uno de los usuarios de Instagram escribió "EL GOAT, Messi", usando la sigla que significa que es el mejor de todos los tiempos. Quedó claro que, aunque Antonela sea la protagonista del viaje, la sombra del capitán siempre está presente en el radar de los seguidores.

El apoyo de Messi en su crecimiento profesional

Detrás de estas giras y el despliegue de imágenes, hay un trabajo en equipo en casa. En una charla con Vogué, Antonela confesó que Messi la acompaña un montón en este camino. Contó que cuando le surge una oportunidad, se lo comenta a él y recibe sus consejos. Según sus palabras, este apoyo hace que no sienta tanta culpa y que tenga más ganas de aprovechar las oportunidades que aparecen, sintiéndose más libre.

Sin embargo, admitió que no es fácil salir de la rutina. Para ella es fundamental mantener el orden en el hogar porque, de lo contrario, se vuelve difícil organizar la vida con los chicos. Antonela dejó claro que todo gira en torno a sus hijos y que es clave que la tarde sea exclusivamente para los nenes.

El rol de papá presente

Por su parte, Lionel Messi habló sobre esta situación en el proyecto Lo del Pollo. El jugador explicó que es necesario acompañar y estar presente cuando a ella le toca hacer algo para que pueda estar tranquila. Messi reconoció que a Antonela le costaba soltar a los chicos y dejar la rutina diaria, como ir a buscarlos al colegio o llevarlos al entrenamiento.

El capitán aseguró que la acompaña haciéndose cargo de los nenes en esas ocasiones. Aunque señaló que son pocas las veces que sucede, lo hace sin problemas. Según Messi, Antonela ya se soltó un poco más, le agarró el gustito a estas actividades y está perfecto que lo disfrute porque lo hace porque le gusta y le tomó cariño.