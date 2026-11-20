Espectáculos

A Catherine Zeta-Jones se le quedó grabado un viaje a Buenos Aires. En 1999 vino a presentar la película La emboscada, donde trabajó con Sean Connery, y se propuso un objetivo claro: probar todos los cortes de carne del menú. Entre entrevista y entrevista, la actriz cuenta que a las ocho se comía una vaca y después se iba a ver tango. Para ella, esos tres días fueron los más felices de su vida.

Su rutina en aquel entonces era intensa y no le dejaba tiempo para descansar. Pasaba las noches mirando tango: a la una de la mañana se encendía el reflector y se quedaba hasta las cuatro y media. Después dormía solo tres horas para levantarse y que la peinaran y maquillaran para sus compromisos laborales. Durante esa visita, se alojó en el mismo hotel donde Madonna se había quedado para filmar Evita, la Mansión del Four Seasons Hotel Buenos Aires. Además, viajó acompañada por su hermano, un recuerdo que todavía comparten.

Zeta-Jones tiene ganas de volver, pero con una condición: quiere revivir esa experiencia sin tener que trabajar. Esa visita de hace años también sirvió para notar el contraste con la industria actual. En 1999, la actriz decía que en Hollywood los hombres eran quienes ponían todas las reglas. Ahora, el panorama es distinto y ella lo ve como un cambio positivo que, aunque llevó tiempo, finalmente sucedió.

Este nuevo rol de liderazgo se refleja en su proyecto actual, Kill Jackie, un thriller de ocho episodios que llega el 11 de diciembre por Universal+. En esta producción, no solo es la protagonista, sino que también se desempeña como productora ejecutiva. Interpreta a Jackie Price, una exnarcotraficante que lleva veinte años vendiendo obras de arte hasta que descubre que siete asesinos a sueldo la buscan, por lo que decide adelantarse a ellos.

Ser productora ejecutiva le permitió tener una colaboración creativa con el equipo y aportar ideas sobre la manera de mirar una escena. Según Zeta-Jones, disfrutó tanto la experiencia que volvería a hacerlo.

Hablando de sus inicios, la actriz recuerda que empezó muy chica, con nueve años, en su primera producción teatral profesional. Sin embargo, el punto de giro hacia la fama internacional ocurrió cuando Steven Spielberg la vio en televisión y le pidió una audición para La máscara del Zorro. Esa película fue fundamental no solo por su carrera, sino por su vida personal: fue ahí donde Michael Douglas la vio y se enamoró de ella. Además, destaca haber trabajado en ese proyecto con Antonio Banderas y Anthony Hopkins, a quienes define como los dos mejores Antonios del mundo.

Detrás de la imagen de seguridad que proyecta, Catherine admite que hubo cosas que hubiera preferido dejar atrás, especialmente las inseguridades típicas de muchas mujeres jóvenes. Confiesa que pasaba más tiempo preocupándose por lo que los demás pensarían de ella, cuando en realidad ni siquiera estaban pensando en su persona. Define este periodo como una etapa de inmadurez y vulnerabilidad, sentimientos que considera naturales en la juventud.

Para la actriz, las mujeres son una mezcla de fortaleza, vulnerabilidad y determinación. Busca trasladar esa complejidad a sus personajes, encontrando siempre sus defectos. Jackie Price es un ejemplo de esto: es un personaje un poco raro y con fallas, pero que aun así logra que el público se enamore de ella.

A pesar de los años de éxito, Zeta-Jones mantiene una filosofía muy clara sobre la fama: nunca dejó que se le subiera a la cabeza ni sintió que estaba por encima de nadie. Se considera una actriz que tuvo suerte y que trabajó mucho. Por eso, siempre tiene presente un dicho del mundo del espectáculo que la guía: tratar bien a la gente con la que se cruza mientras sube, porque nunca se sabe cuándo se la va a necesitar al bajar. Para ella, haber trabajado con gente extraordinaria y mantener una carrera larga es el motivo principal por el cual se siente afortunada y ama actuar.