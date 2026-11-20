Espectáculos

Nicki Nicole decidió cambiar la dinámica de sus promociones y se puso al frente de una pantalla emulando un noticiero. En un video donde asumió el rol de meteoróloga, la cantante compartió un anticipo de lo que se esperaba para el clima en el país para generar expectativa sobre sus próximos pasos musicales.

Esta original aparición fue la previa al estreno de dos canciones: Rayo de Sol y Eterna Soledad. Ambos temas llegarían el jueves a las 21, de forma de manera simultánea para mostrar la primera parte de su nuevo universo musical.

Estas canciones forman parte de Jazmines para ti, el próximo álbum de la artista. El disco tiene una propuesta conceptual y estará dividido en tres actos titulados La Trampa, El Despertar y Las Enseñanzas, una estructura que Nicki usa para desarrollar distintas etapas y perspectivas dentro de la misma obra.

En un vivo de YouTube, la cantante explicó que el proyecto tiene un recorrido personal vinculado con el autoconocimiento, el amor propio y la posibilidad de aprender a disfrutar de la propia compañía. Según sus propias palabras, empezó el disco teniendo miedo de estar sola y lo terminó aprendiendo a disfrutar de su propia compañía.

Para cerrar el ciclo de anuncios, la artista cambió el micrófono de cantante por el de meteoróloga y convirtió el pronóstico del tiempo en la herramienta de promoción para que sus seguidores escucharan los temas de Jazmines para ti.